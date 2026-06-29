Забудьте про класичний паркет: який матеріал міцніший і легше очищається

Дизайнери віддають перевагу новому рішенню

Паркет довго був найпопулярнішим і звичним варіантом для підлоги в домі, але тенденції поступово змінюються. У 2026 році все більше дизайнерів радять відходити від класики та обирати більш сучасні й виразні рішення, які роблять інтер’єр цікавішим і помітнішим.

Інтер’єри стають більш сміливими й виразними — замість мінімалізму все частіше використовують фактури, кольори та нестандартні рішення, як написали в "femcafe". Підлога вже не просто фон, а важлива частина дизайну, яка створює настрій усього приміщення.

Тому одним із головних трендів 2026 року називають візерунчасту цементну плитку, також відому як енкаустичну. Її особливість у тому, що малюнок не нанесений зверху, а проходить через усю структуру матеріалу, завдяки чому покриття залишається міцним і довговічним навіть при інтенсивному використанні.

Енкаустична плитка. Фото: art-atmosfera

Такий матеріал привертає увагу завдяки яскравим геометричним і вінтажним візерункам, а також контрастним кольорам. Він дозволяє зробити підлогу центральним елементом інтер’єру, а не просто технічною частиною кімнати.

Ще одна перевага — універсальність. Плитку можна використовувати як на всій площі приміщення, так і локально, наприклад у коридорі чи на кухні. Її часто поєднують із деревом або іншими матеріалами, створюючи зонування простору та унікальний дизайн.

Окрім естетики, цементна плитка має і практичні переваги: надзвичайно міцна, витримує високий рівень навантаження та легко миється. Це робить її популярною для кухонь, ванних кімнат і коридорів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим можна замінити стандартні підлогові сушарки.