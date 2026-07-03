Крыши из черепицы уходят в прошлое: их заменяют эстетичной альтернативой, которая экономит деньги

У этого решения есть и один весомый минус

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Долгие годы традиционная черепица была самым распространенным вариантом кровельного покрытия по всему миру. Однако существует альтернатива, которая может стать настоящим хитом.

Об этом пишет TN. Речь идет о зеленых крышах. Это разновидность покрытия, в которой на крышах домов высаживается растительность. Помимо изменения эстетики, они стали трендом, поскольку помогают поддерживать более стабильную температуру внутри дома.

Преимущества зеленых крыш:

Зеленая крыша. Фото - Дерево дім

улучшают теплоизоляцию дома — экономия на отоплении, часах работы кондиционера и тратах на электроэнергию;

поглощают часть дождевой воды и защищают поверхность крыши от прямого воздействия солнечных лучей — это влияет на долговечность.

Однако у технологичной новинки есть и очевидный минус. Установка зеленой крыши требует более внушительных первоначальных инвестиций и сложного инженерного расчета, чем укладка традиционной черепицы. Тем не менее, за счет долгой службы и экономии ресурсов эти вложения быстро окупаются.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о появляющихся и исчезающих одним движением розетках: эта система становится новым трендом в ремонте.