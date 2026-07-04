Чи справді в дешевій ковбасі є кістки та шкіра: розкрито секрет низької ціни

Чи можна на вигляд відрізнити ковбасу з ММО від звичайної?

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Дешева варена ковбаса та сосиски часто містять м'ясо механічного обвалювання (ММО) — продукт із перемелених кісток, шкіри та жиру. Маркетолог Володимир Поліщук в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" пояснив, чи справді це небезпечно і як розпізнати такий продукт.

Що таке ММО насправді

За його словами, ММО — це не небезпечна чи неякісна сировина сама по собі. Це дозволений продукт, якщо його виробляють з дотриманням санітарних вимог.

Головна різниця між ММО та м'ясом ручної обвалки — у структурі та харчовій цінності:

ММО містить менше цілісних м'язових волокон;

може мати трохи вищий вміст жиру та мінеральних речовин через саму технологію виробництва.

Чому це не критично для смаку

Дещо нижчий вміст білка не є проблемою для ковбаси, адже покупці обирають її не заради білка, а заради смаку. А ось тут, за словами маркетолога, і може ховатися нездорова історія — через склад спецій та смакових добавок.

Володимир Поліщук

"Саме по собі ММО не є небезпечним або "неякісним" продуктом. Це дозволена харчова сировина, якщо вона вироблена відповідно до санітарних вимог. Основна відмінність від м'яса ручної обвалки — це її структура та харчова цінність. ММО містить менше цілісних м'язових волокон і може мати дещо вищий вміст жиру та мінеральних речовин власне через технологію виробництва. Але трохи менший вміст білкової складової не є критичним для ковбаси, адже не заради білка ми її купуємо, а заради смаку — і ось тут насправді може міститися нездорова історія через склад спецій і смакових добавок", — розповів Володимир Поліщук.

Чи можна розпізнати ковбасу з ММО на вигляд

За словами експерта, візуально відрізнити таку ковбасу практично неможливо. Якщо рецептура не обіцяє м'ясну текстуру, як, наприклад, у Дрогобицькій ковбасі, а йдеться про класичну варену ковбасу, то ні однорідний зріз, ні пружність, ні колір не доведуть наявність ММО. Ці ознаки радше залежать від рецепта й технології виробництва.

"Розпізнати ковбасу з вагомим вмістом ММО насправді складно, бо якщо рецептура не гарантує м'ясну текстуру (як в Дрогобицькій, наприклад), а є класичною вареною ковбасою, то ні однорідний зріз, ні пружність, ні колір не можуть нам достеменно підтвердити, що це через ММО, а не внаслідок рецепта та технології. Тому, якщо для когось принциповою є наявність ММО в ковбасних виробах, то варто просто дивитися на склад — там завжди це вказують", — додав маркетолог.

Єдиний надійний спосіб дізнатися про наявність ММО — це прочитати склад на упаковці, адже виробники зобов'язані його вказувати.

Раніше "Телеграф" повідомляв про фальсифікацію іншого популярного продукту — молока. У сировину від приватних господарств іноді потрапляють крейда та навіть пральний порошок, якими намагаються приховати розведення водою або псування продукту. Крейда знижує кислотність молока і створює враження свіжості, а невелика кількість прального порошку допомагає утворити стійку піну та імітувати нормальну жирність після розведення.