В молоке можно найти мел и даже стиральный порошок: как попадает в продукт

Такие добавки находят во время контроля качества

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Все больше перерабатывающих предприятий прекращают сотрудничество с частными хозяйствами из-за проблем с качеством молока. Во время проверок в сырье иногда находят посторонние добавки — от мела до стирального порошка, которыми недобросовестные продавцы пытаются скрыть разбавление или несвежесть продукта.

Об этом идет речь в материале "Телеграфа": "В Украине массово исчезают коровы: что будет с ценами на молоко, творог и мясо уже осенью".

"Переработчики все чаще отказываются работать с населением из-за нестабильного качества сырья. В молоке от частных хозяйств иногда обнаруживают посторонние примеси – от мела до стирального порошка, которыми пытаются скрыть разбавление или испорченность продукта", – говорится в статье.

Какие вещества и зачем могут добавлять в молоко

Стоит отметить, что такие добавки почти никогда не делают молоко лучше. Их используют, чтобы скрыть проблемы, которые возникли после разбавления водой, неправильного хранения или начала скисания.

Вот наиболее распространенные примеси и их назначение:

Мел (карбонат кальция) — добавляют, чтобы снизить кислотность молока. Если продукт начинает скисать, его кислотность растет. Мел частично нейтрализует кислоты и создает впечатление, что молоко свежее.

Сода (гидрокарбонат натрия) — выполняет ту же функцию, что и мел, но действует эффективнее. Это одна из самых известных фальсификаций: сода замедляет рост кислотности и позволяет дольше скрывать начало порчи.

Стиральный порошок или моющие средства — их не добавляют ради вкуса или сохранности. Небольшие количества могут использоваться для образования более стойкой пены и создания видимости нормальной жирности после разбавления водой. Иногда порошок попадает в молоко случайно из-за плохо промытой тары, но если речь идет именно о фальсификации, то его могут добавлять намеренно в очень малых количествах.

Крахмал или мука — повышают плотность молока после разбавления водой. Поскольку вода снижает содержание сухих веществ, крахмал помогает частично восстановить этот показатель.

Сахар — может немного повышать плотность и маскировать привкус начинающегося скисания.

Поваренная соль — также увеличивает плотность и иногда используется для корректировки показаний некоторых методов контроля качества.

Почему это вообще делают? Если молоко разбавить водой, переработчики быстро обнаружат снижение плотности, белка и жира. Поэтому недобросовестные продавцы пытаются "подогнать" отдельные показатели под норму с помощью дешевых добавок. Современные молокозаводы проверяют не только жирность, но и кислотность, плотность, наличие ингибирующих веществ, антибиотиков, моющих средств, поэтому такие способы обмана выявляются все чаще.

Напомним, многие покупатели считают, что чем желтее сливочное масло, тем оно натуральнее и вкуснее. На самом деле, это распространенный миф.