Действительно ли в дешевой колбасе есть кости и кожа: раскрыт секрет низкой цены

Можно ли по внешнему виду отличить колбасу из ММО от обычной?

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Дешевая вареная колбаса и сосиски часто содержат мясо механической обвалки (ММО) – продукт из перемолотых костей, кожи и жира. Маркетолог Владимир Полищук в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" объяснил, действительно ли это опасно и как распознать такой продукт.

Что такое ММО на самом деле

По его словам, ММО — это не опасное или некачественное сырье само по себе. Это разрешенный продукт, если его производят с соблюдением санитарных требований.

Главная разница между ММО и мясом ручной обвалки в структуре и пищевой ценности:

ММО содержит меньше цельных мышечных волокон;

может иметь немного более высокое содержание жира и минеральных веществ из-за самой технологии производства.

Почему это не критично для вкуса

Несколько более низкое содержание белка не является проблемой для колбасы, ведь покупатели выбирают ее не ради белка, а ради вкуса. А вот здесь, по словам маркетолога, и может скрываться нездоровая история из-за состава специй и вкусовых добавок.

Владимир Полищук

"Само по себе ММО не является опасным или "некачественным" продуктом. Это разрешенное пищевое сырье, если оно произведено в соответствии с санитарными требованиями. Основное отличие от мяса ручной обвалки — это его структура и пищевая ценность. ММО содержит меньше целостных мышечных волокон и может иметь несколько более высокое содержание жира и минеральных веществ. Но немного меньшее содержание белковой составляющей не является критическим для колбасы, ведь не ради белка мы ее покупаем, а ради вкуса — и вот здесь действительно может содержаться нездоровая история из-за состава специй и вкусовых добавок", — рассказал Владимир Полищук.

Можно ли распознать колбасу с ММО по внешнему виду

По словам эксперта, визуально отличить такую колбасу практически невозможно. Если рецептура не предполагает мясной текстуры, как, например, в Дрогобычской колбасе, а речь идет о классической вареной колбасе, то ни однородный срез, ни упругость, ни цвет не подтвердят наличие ММО. Эти признаки скорее зависят от рецепта и технологии производства.

"Распознать колбасу с весомым содержанием ММО на самом деле сложно, потому что если рецептура не гарантирует мясную текстуру (как в Дрогобычской, например), а является классической вареной колбасой, то ни однородный срез, ни упругость, ни цвет не могут точно подтвердить наличие ММО. Поэтому если для вас принципиально наличие ММО в колбасных изделиях, стоит просто смотреть на состав — там всегда это указывают", — добавил маркетолог.

Единственный надежный способ узнать о наличии ММО – это прочитать состав на упаковке, ведь производители обязаны его указывать.

Ранее "Телеграф" сообщал о фальсификации другого популярного продукта — молока. В сырье от частных хозяйств иногда попадают мел и даже стиральный порошок, которым пытаются скрыть разведение водой или порчу продукта. Мел снижает кислотность молока и создает впечатление свежести, а небольшое количество стирального порошка помогает образовать стойкую пену и имитировать нормальную жирность после разбавления.