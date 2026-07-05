Забудьте о бабл-ти и бамбле: в сети показали новый летний хит из кофе и копеечного ингредиента

Чем этот напиток смог обойти популярные бамбли?

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В сети распространяют видео с рецептом простого домашнего напитка. Автор ролика называет его главным напитком этого лета и говорит, что он гораздо интереснее популярного бабл-ти.

Видео с рецептом напитка было опубликовано в Telegram-канале "Киевский движ". Рецепт максимально прост, а все ингредиенты можно найти в обычном супермаркете.

Что нужно для напитка

Для напитка нужны:

яблочный "Живчик";

лед;

ломтики лимона;

холодный кофе или эспрессо, крепко заваренный, с пенкой.

Как приготовить двухслойный напиток |

Сначала в бокал, лучше высокий и на ножке, кладут несколько кубиков льда и ломтики лимона. Далее его заливают яблочным "Живчиком" примерно наполовину или две трети объема.

Сверху осторожно, тонкой струйкой, доливают холодный кофе. Из-за разницы в плотности жидкостей он ложится отдельным слоем и не смешивается с остальным напитком.

В результате получается эффектный двухслойный напиток: снизу желтая основа из яблочной воды, лимона и льда, а сверху – темный кофейный слой с пенкой. Перед употреблением его слегка перемешивают соломинкой, можно не до конца, чтобы сохранить градиент, и пьют через трубочку.

Какой вкус у напитка

По словам автора ролика, сочетание холодного кофе с яблочным "Живчиком" и льдом дает освежающий, слегка тонизирующий вкус. Блогер описывает его как нечто среднее между айс-кофе и летним яблочным лимонадом и считает, что это гораздо интереснее очередного бабл-ти из чайных лавок.

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