Обов’язково підріжте ці 6 рослин у липні. Так роблять американці

Бажаєте, щоб ваші квітники до пізньої осені зберегли декоративність? Тоді беріть ножиці до рук

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Пожертвувавши частиною квітів зараз, ви зможете зберегти більш пишну форму рослини, замість того щоб задовольнятися рідкісними квітами. Деякі однорічні рослини найбільше виграють від цієї простої техніки обрізки, пише американський журнал Real Simple.

Космос (космея)

Особливо високі космеї можна обрізати на 15-30 см, залежно від початкової висоти рослини. Якщо ви хочете більш компактне зростання, в першу чергу обріжте найдовші стебла.

Петунії

Петунії слід прищипувати, якщо вони почали розростатися або ставати занадто розлогими, особливо якщо на них вплинула сильна негода або посуха. Через кілька тижнів ця витривала літня однорічна рослина знову зацвіте.

Вербена

Невелика прищипка на початку липня допоможе зберегти компактну форму вербени та забезпечити її цвітіння у найспекотнішу частину літа.

Цінії (майори)

До липня цинії після кількох тижнів бурхливого зростання можуть почати виглядати втомленими, витягнутими та ламкими. Швидка прищипка може творити дива, покращуючи форму рослини і стимулюючи нове зростання.

Важливо: Видалення верхівок пагонів стимулює розгалуження, в результаті чого рослини стають більш пишними і набувають більш привабливої форми. Для цих переважно прямостоячих однорічних рослин видаліть лише верхні 2,5-5 см молодих пагонів над листовим вузлом. Ці ж рекомендації слід застосовувати і до інших однолітніх рослин, що гілкуються, таких як колеус, чорнобривці, однорічний флокс, левовий зів, лантана і календула.

Жоржини

Жоржини ростуть і цвітуть безперервно протягом усього літа, їм теж корисна обрізка в середині літа. Літня прищипка допомагає жоржинам цвісти якнайкраще протягом усього літа і до осені.

Базилік

Багато трав також добре реагують на прищипування верхівок. Насправді прищипування необхідно, щоб вони не зацвіли. Базилік виграє від регулярного прищипування протягом усього літа. Це стимулює розгалуження рослин та утворення більшої кількості листя для збирання врожаю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чим удобрити рослини влітку без хімії.