Геть "хімію": ТОП-3 добрива, що захищають рослини від хвороб та стресів

Чим обробляють органічні сади, городи та виноградники? Після цих препаратів можна буде спокійно їсти плоди самим та давати їх дітям

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У міру наближення збору врожаю багато виноградарів, а також садівники та городники намагаються використовувати препарати з мінімальним терміном очікування. Це той час, який потрібний для розпаду пестициду на безпечні для здоров’я людини речовини. І зазвичай ці препарати коштують дорого, і терміни очікування на них у різних країнах можуть бути вказані різні, що викликає у простих дачників певні сумніви.

Чим обробити майже дозрілий врожай в липні, органічні добрива. Інфографіку підготовлено за допомогою ШІ

Отже, чим же треба обробити майже дозрілий урожай, щоб нікому не завдати шкоди? Увагу слід звернути на добрива з фунгіцидним ефектом. Тобто це не просто підживлення потрібними мікроелементами, а й попутний захист від грибків і навіть стресів:

Квантум-Копперфілд — це мікродобриво, що містить мідь, причому від українського виробника. Як відомо, мідь ефективно справляється з мілдью, фітофторозом, бактеріальними інфекціями, з паршею, моніліозом та іншими поганими захворюваннями. Квантум-Копперфілд містить хелатну мідь і є добривом, тобто взагалі не має терміну очікування. Просто оброблені фрукти слід ретельно помити після збирання врожаю. Дозування 25 мл на 10 л води. Оракул Сірка Актив — це вже хелатна сірка від української компанії "Долина". Це просто чудовий засіб від оїдіуму та борошнистої роси також із відсутнім терміном очікування. На ягодах слідів не залишає на відміну від звичайної чи колоїдної сірки, що також є великою перевагою. Дозування як добрива 30-40 мл, а якщо хочете ефективніше протистояти грибкам, слід взяти 50 мл на 10 літрів води. Фоскроп калію (Foscrop K) – це добриво з Іспанії, яке вже встигло завоювати серця українських фермерів. На відміну від попередніх добрив з контактною дією, Фоскроп є системником, тобто потрапляючи на рослину поступово поширюється до маківки та коріння, що значно підвищує його дієвість. За фактом Foscrop K — це калійно-фосфорне добриво , яке не тільки легко задовольняє потребу рослин у цінних мікроелементах, а й підвищує їхній імунітет, сприяє гарному запиленню, зав’язуваності плодів, накопиченню в них цукру та найкращому визріванню лози. Також це підживлення демонструє відмінну здатність пригнічення грибків, особливо мілдью і фітофторозу . Примітно, що за кордоном цей препарат зареєстрований як фунгіцид та дозволений для використання на органічних садах, городах та виноградниках. Дозування Foscrop K становить 10-40 мл на 10 літрів води, залежно від мети використання. Термін очікування прийнято рахувати на рівні 5 днів. Погодьтеся. це зовсім небагато.

Ці 3 препарати продаються в різних дозах, і якщо брати невелику упаковку для 1-2 обробок, то коштуватимуть вони недорого.

Скільки коштують в Україні Квантум КопперФілд, Оракул Сірка Актив та Фоскроп калію

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про 6 причин, чому препарати для обробки рослин можуть не працювати — якщо ви кілька разів обробляли ділянку і не бачите ефекту, то перевірте, чи не припуститися ви помилки.