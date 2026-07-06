Обязательно подрежьте эти 6 растений в июле. Так делают американцы

Хотите, чтобы ваши цветники до поздней осени сохранили декоративность? Тогда берите ножницы в руки

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Пожертвовав частью цвета сейчас, вы сможете сохранить более пышную форму растения, вместо того чтобы довольствоваться редкими, поникшими цветами. Некоторые однолетние растения больше всего выигрывают от этой простой техники обрезки, пишет американский журнал Real Simple.

Космос (космея)

Особенно высокие космеи можно обрезать на 15-30 сантиметров, в зависимости от первоначальной высоты растения. Если вы хотите более компактный рост, в первую очередь обрежьте самые длинные стебли.

Петунии

Петунии следует прищипывать, если они начали разрастаться или становиться слишком раскидистыми, особенно если на них повлияла сильная непогода или засуха. Через несколько недель это выносливое летнее однолетнее растение снова зацветет.

Вербена

Небольшая прищипка в начале июля поможет сохранить компактную форму вербены и обеспечить ее цветение в самую жаркую часть лета.

Цинии (майоры)

К июлю циннии после нескольких недель бурного роста могут начать выглядеть уставшими, вытянутыми и ломкими. Быстрая прищипка цинний может творить чудеса, улучшая форму растения и стимулируя новый рост.

Важно: Удаление верхушек побегов стимулирует ветвление, в результате чего растения становятся более пышными и приобретают более привлекательную форму. Для этих преимущественно прямостоячих однолетних растений удалите только верхние 2,5-5 см молодых побегов над листовым узлом. Эти же рекомендации следует применять и к другим ветвящимся однолетним растениям, таким как колеус, бархатцы, однолетний флокс, львиный зев, лантана и календула.

Георгины

Георгины растут и цветут непрерывно в течение всего лета, им тоже полезна обрезка в середине лета. Летняя прищипка помогает георгинам цвести наилучшим образом в течение всего лета и до осени.

Базилик

Многие травы также хорошо реагируют на прищипывание верхушек. На самом деле, прищипывание необходимо, чтобы они не зацвели. Базилик выигрывает от регулярного прищипывания в течение всего лета. Это стимулирует ветвление растений и образование большего количества листьев для сбора урожая.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, чем удобрить растения летом без химии.