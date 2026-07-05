Залишіть це фабрикам: яку консервацію в 2026 вигідніше купити, ніж робити самому

Вийде і простіше, і дешевше, якщо взяти готові закрутки у магазині

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Багато добрих господарок продовжують робити домашні заготівлі на зиму — і щоб заощадити, і щоб діти кудись урожай. Але деякі овочі все ж таки краще їсти свіжими, а консервовані простіше купити.

Як розповіла "Телеграфу" досвідчений садівник із Дніпропетровської області, а за сумісництвом кухар 3-го розряду Ірина Семчишина, йдеться про заготівлі зеленого горошку та кукурудзи.

З консервації найкраще купувати в магазині солодку кукурудзу та горошок. Якщо це вирощувати самостійно, то оптимально вживати ці продукти відразу для харчування. А ось консервувати — занадто велика морока, особливо з урахуванням того, що кукурудза та горох люблять "вибухати" – розповідає Семчишина.

Окрім складнощів безпосередньо з процесом консервації, готовий зелений горошок та кукурудза ще й дуже дешеві — адже за акцією баночку можна купити за ціною від 35 гривень. Ці овочі у свіжому вигляді зазвичай коштують дорожче, ніж у консервованому.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яка консервація ніколи не зрівняється з магазинною — її радять і далі закривати господаркам вдома, так і смачніше, і вигідніше по грошах.