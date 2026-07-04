Дорогі ягоди з магазину тепер безкоштовно: як виростити годжі вдома

Згідно з легендою, китайський травник Лі Цзін Юень щодня вживав цей суперфуд та дожив до 252 років. Дивовижно, але виявляється в Україні теж легко виростити цю рослину.

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Ягоди годжі напрочуд легко виростити прямо у себе вдома. Незалежно від того, чи ви хочете збільшити споживання антиоксидантів або просто любите ці чарівні фрукти, ягоди годжі подарують вам смак, користь для здоров’я і привід для гордості за ваш сад. Дізнайтеся, як садити, вирощувати та доглядати ягоди годжі.

Про ягоди годжі

Хоча ягоди годжі (Lycium barbarum L., також відомі як повій звичайний, дереза, спиноза, повійка, лиція або просто тибетський барбарис) звучать екзотично і часто зустрічаються в магазинах здорового харчування, вони зазвичай добре переносять морози і можуть вирощуватися в кліматі України.

Їх можна вживати у свіжому вигляді, у вигляді соку чи сушених. Ці ягоди вважаються "суперфруктами", багаті білком і антиоксидантами, включаючи каротин і вітаміни А і С.

Ягоди годжі коштують дорого, тому вирощування власних – відмінний варіант, якщо ви любите ці смачні суперфрукти. Вони самозапильні, тобто ви отримаєте плоди всього з однієї рослини. Однак урожай буде ряснішим, якщо два сорти виступатимуть у ролі помічників-запилювачів.

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Посадка годжі

Висаджуйте в нейтральний або злегка лужний ґрунт на сонячному місці. Ці плодоносні чагарники потребують як мінімум півтіні, але краще зростатимуть при 6-8 годинах яскравого сонячного світла на день.

Коли садити ягоди годжі?

Як і багато багаторічних чагарників, ягоди годжі можна висаджувати навесні чи восени. Саджанці в контейнерах можна висаджувати будь-коли після останніх заморозків, приблизно за 6 тижнів до замерзання грунту.

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Полив годжі

Хоча ягоди годжі посухостійкі, в суху погоду їх необхідно поливати не рідше ніж один раз на тиждень, особливо в перший рік. Весною замульчуйте компостом або іншими органічними матеріалами.

Обрізка ягід годжі

Ягоди годжі ростуть на молодих пагонах, а більшість плодів – на бічних гілках. Обрізка під час спокою (середина-кінець зими) стимулює зростання і, отже, утворення більшої кількості плодів.

Після збирання врожаю годжі ягід можна заморозити, вживати у свіжому чи сушеному вигляді.

Ягоди годжі можна виростити самому. Фото: pixabay.com

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що клімат в Україні вже підходить і для вирощування інших екзотичних фруктів – розповідаємо, як виростити інжир у своєму саду.