Їхала як пасажир і отримала штраф: у чому була її помилка

Правило, яке ігнорують тисячі водіїв і пасажирів

Звичайна поїздка в авто може закінчитися штрафом навіть тоді, коли водій не порушував правил — достатньо, щоб пасажир забув про ремінь безпеки. Подібні випадки трапляються доволі часто, адже багато людей досі сприймають ремінь як формальність.

В Україні використання ременів безпеки регулюється Правилами дорожнього руху. Відповідно до пункту 2.3, водій зобов’язаний не лише сам користуватися паском, а й стежити, щоб пристебнутими були всі пасажири в авто.

Це стосується як передніх, так і задніх сидінь. Винятки передбачені лише для окремих категорій осіб: "Дозволяється не пристібатися особі, яка навчає водінню, якщо за кермом учень, а в населених пунктах, крім того, водіям-інвалідам, водіям і пасажирам оперативних та спеціальних транспортних засобів і таксі".

Що потрібно зробити пасажиру у першу чергу. Фото: motorpage

Який передбачено штраф

Відповідно до ч. 5 ст. 121 КУпАП порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами — тягне за собою накладення штрафу в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 510 гривень. Його можуть виписати як водію, так і пасажиру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про можливі великі штрафи для водіїв за порушення правил дорожнього руху — на дорогах з'явився новий дорожній знак.