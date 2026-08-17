Навіть не згадав її імені. Кличко залишив загадкове послання у день смерті матері своєї дитини

Шанувальники висловлюють співчуття йому та доньці

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Володимир Кличко поки що публічно не прокоментував смерть американської актриси Гейден Панеттьєр — своєї колишньої нареченої та матері його єдиної дочки Каї-Євдокії. При цьому в день смерті зірки спортсмен опублікував у соцмережі Х коротке послання про стійкість.

16 серпня Володимир Кличко розмістив у своєму блозі загадкову фразу: "Стійкість — це не вміння пережити удар. Це вміння піднятися і не здаватися". При цьому боксер не згадав ні імені Гейден, ні трагедії, що сталася.

Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Гейден Панеттьєр померла 16 серпня у віці 36 років. Її смерть стала відома наступного дня. Причина та обставини трагедії поки не розкриті, проте останніми роками знаменитість скаржилася на біль у спині.

На інших сторінках Кличка останні публікації датуються 13 серпня. Вони присвячені роботі благодійного фонду братів Володимира та Віталія Кличка.

У коментарях шанувальники також висловлюють співчуття Володимиру Кличку та його доньці Каї-Євдокії, яка втратила матір. Користувачі пишуть слова підтримки спортсмену та його сім’ї, зазначаючи, що зараз їм особливо важливо пережити цю тяжку втрату.

Актриса була відома за серіалами "Герої" та "Нешвілл", а також фільмами "Крик". Її батько Скіп Панеттьєр підтвердив смерть дочки та попросив поважати приватне життя сім’ї. Раніше повідомлялося, що Панеттьєр за два роки до смерті подавала сигнали про допомогу.