Його століттями вважали провісником біди: на пляжі під Дніпром помітили рідкісного птаха (фото)

Для Дніпропетровщини цей вид не є аборигенним

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У місті Самар Дніпропетровської області на річці Самара помітили рідкісного чорного лебедя. Цей птах вважається символом непередбачуваної події, яка має величезні наслідки та може змінити майбутнє.

Як пишуть у мережі, чорний лебедь з'явився на пляжі в районі Воронівки. Він не боїться людей, спокійно перебуває біля берега та підходить досить близько до відпочивальників.

Чорний лебідь у Самарі не боїться людей. Фото: Telegram

Чорні лебеді – не місцевий вид, вони поширені в Австралії. Припускають, що птах міг втекти з приватного господарства.

Чому у давнину боялися чорних лебедів

До відкриття Австралії у XVII столітті європейці вважали, що чорних лебедів не існує: птах був метафорою чогось неможливого. Пізніше цей рідкісний для Європи вид був пов'язаний з кількома забобонами.

Зокрема вважалося, що на того, хто побачив чорного лебедя у польоті нібито чекають неприємні звістки, важкі хвороби або раптові біди. Поява самотнього чорного лебедя серед білих вважалася знаком майбутніх випробувань або розладу в оточенні.

Це можна порівняти з забобонами щодо чорної кішки. Насправді — це лише хибні усталені стереотипи, ані чорні лебеді, ані чорні кішки не несуть нічого поганого.

Сучасна теорія "чорних лебедів"

Зараз вираз "чорний лебідь" використовується як метафора непередбачуваної події великої значущості та впливу, яка заднім числом здається очевидною та передбачуваною.

Поняття популяризував філософ Нассім Ніколас Талеб у своїй книзі "Чорний лебідь: Непередбачуваність високої ваги" про незвичайні та непередбачувані події, що мають глибокий вплив. Їх важко передбачити на основі минулого досвіду, оскільки такі події перевищують рамки звичайних очікувань.

Раніше "Телеграф" розповідав, що лелека на згарищі випаленого війною поля розчулив українців. Сумні кадри було знято приблизно за 100 кілометрів від Дніпра.