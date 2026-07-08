Забудьте про ці 5 речей у вашій ванній кімнаті: дизайнери вважають їх несмаком

Неправильно підібрані елементи дизайну можуть створити відчуття безладу

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Деякі деталі інтер'єру можуть повністю змінити вигляд кімнати — як у кращий, так і в гірший бік. Коли мова йде про несмак у ванній кімнаті, невеликі зміни в декорі, організації простору та оздобленні часто суттєво впливають на кінцевий результат.

Видання Oeste Geral, посилаючись на експертів із дизайну, розповідає про 5 речей, які роблять ванну кімнату несмачною. До списку входять:

надлишок прикрас на стільниці;

зношені пластикові аксесуари;

великі меблі для невеликих приміщень;

занадто багато кольорів та текстур;

погане освітлення.

Що робить ванну кімнату несмачною

"Експерти кажуть, що надлишок візуальних елементів зазвичай є однією з головних причин, через яку ванна кімната втрачає свою елегантність. Занадто багато кольорів, візерунків та декоративних предметів можуть створити відчуття безладу", — зазначається у статті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про японський метод зберігання речей, який звільнить половину місця у шафі.