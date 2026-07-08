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Забудьте об этих 5 вещах в вашей ванной комнате: дизайнеры считают их безвкусицей

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
Ванная комната
Ванная комната. Фото Коллаж "Телеграфа"

Неправильно подобранные элементы дизайна могут создать ощущения беспорядка

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Некоторые детали интерьера могут полностью преобразить внешний вид помещения, как в лучшую, так и в худшую сторону. Когда речь идёт о безвкусице в ванной комнате, небольшие изменения в декоре, организации пространства и отделке часто существенно влияют на конечный результат.

Издание Oeste Geral, ссылаясь на экспертов по дизайну, рассказывает о 5 вещах, которые делает ванную комнату безвкусной. В список входят:

  • избыток украшений на столешнице;
  • изношенные пластиковые аксессуары;
  • крупная мебель для небольших помещений;
  • слишком много цветов и текстур;
  • плохое освещение.
Что делает ванную комнату безвкусной
Что делает ванную комнату безвкусной

"Эксперты говорят, что избыток визуальных элементов обычно является одной из главных причин, по которой ванная комната теряет свою элегантность. Слишком много цветов, узоров и декоративных предметов могут создать ощущение беспорядка", — отмечается в статье.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о японском методе хранения вещей, который освободит половину места в шкафу.

Теги:
#Дизайн #Тренды #Ванная комната