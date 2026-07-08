Забудьте об этих 5 вещах в вашей ванной комнате: дизайнеры считают их безвкусицей

Неправильно подобранные элементы дизайна могут создать ощущения беспорядка

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Некоторые детали интерьера могут полностью преобразить внешний вид помещения, как в лучшую, так и в худшую сторону. Когда речь идёт о безвкусице в ванной комнате, небольшие изменения в декоре, организации пространства и отделке часто существенно влияют на конечный результат.

Издание Oeste Geral, ссылаясь на экспертов по дизайну, рассказывает о 5 вещах, которые делает ванную комнату безвкусной. В список входят:

избыток украшений на столешнице;

изношенные пластиковые аксессуары;

крупная мебель для небольших помещений;

слишком много цветов и текстур;

плохое освещение.

Что делает ванную комнату безвкусной

"Эксперты говорят, что избыток визуальных элементов обычно является одной из главных причин, по которой ванная комната теряет свою элегантность. Слишком много цветов, узоров и декоративных предметов могут создать ощущение беспорядка", — отмечается в статье.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о японском методе хранения вещей, который освободит половину места в шкафу.