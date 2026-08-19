Українці довго просили і нарешті: "Укрзалізниця" додала нову позначку у додатку

Українцям сподобались запропоновані зміни

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

"Укрзалізниця" оновила свій мобільний додаток. Тепер у вагонах можна побачити місця пасажирів з домашніми улюбленцями — вони позначені зображенням тваринної лапи.

Про це пишуть в соціальній мережі Threads. Користувачі з ентузіазмом сприйняли це нововведення.

В додатку "УЗ" тепер місця пасажирів з тваринами позначатимуться лапою. При купівлі квитка, до нього потрібно додавати талон на проїзд домашнього улюбленця.

"Хоч мені не потрібно на цей рейс, але так і хочеться купити квиток поруч з хвостиком. Дякую за класне оновлення", — написала авторка посту.

Місця для домашніх тварин позначені лапою в додатку

Що пишуть користувачі

Представники "Укрзалізниці" відповіли, що зробили це на прохання своїх пасажирів. Водночас користувачі заявили, що поки не на всіх маршрутах відображаються нововведення, проте подякували та заявили, що будуть шукати місця поруч з такими позначками.

"Всі нас просили, а ми взяли і зробили";

"@ukrainianrailways, дяк від серця. P.s. чекайте на нові скарги: Укрзалізниця…якась с¥чк@ викупила квиток поряд (з твариною — ред.). На її місці повинна бути я";

"Я буду драцця на ножах за такі місця";

"Я готова доплачувати за місця поруч. Мала досвід такої подорожі. Така песотерапія";

Коментарі користувачів

"Це крута ідея, але, мабуть, не на всіх напрямках працює. Я на 25.08 взяла білет на поїзд собі і французику, але в додатку моє місце не позначене лапкою;( ";

"Дуже сподіваюсь, що ще трохи часу та буде на всіх. Бо найважче було реалізувати з нуля";

Коментарі користувачів

"Мені терміново треба кудись поїхати де буде котик або песик в купе. Я буду тепер вас відслідковувати";

"Захотілось просто кудись поїхати, щоб побути біля хвостика";

"Ого, а як це працює? Я ще з собакою не їздила. Її треба зареєструвати, як пасажира? І тоді при купівлі обирати, як пасажира?";

"Додавати на неї квиток при купівлі свого";

"Бозе, @ukrainianrailways, ну кращі";

Коментарі користувачів

"Якби ще зробили окрему позначку для котиків)";

"Вауууу я не знала що так можна";

"Блін, @ukrainianrailways тепер квитки стане ще тяжче обирати, ото всі вагони продивлятися на наявність лапки поруч із вільними місцями. Стільки сиділа ждала, але все таки є))) Дякую";

"Це дуже круто!";

"Ну кайф, тепер буду такі місця виглядати", — пишуть в коментарях.

Коментарі користувачів

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні може з'явитися додаток для пошуку "кохання" у потягах та не тільки.