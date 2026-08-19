Шлях лише один: що в "АТБ" роблять зі свіжою випічкою, яку не встигли продати

В компанії встановлені чіткі правила поводження з продуктами

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В мережі "АТБ" не перепродають та не переробляють гарячу випічку та кулінарію, якщо вона не була продана. Таку продукцію утилізують після закінчення строків придатності.

Про це "Телеграф" запитав у чатботі підтримки "АТБ". Там надали однозначну відповідь.

На запитання: "Що роблять з готовою гарячою випічкою та кулінарією, якщо її не розкупили до закриття або блекауту", в АТБ надали чітку відповідь. Оператор Олександр відповів, що таку продукцію утилізують.

"Магазин утилізує товар, який вже не підлягає продажу", — відповіли в чатботі "АТБ".

Відповідь АТБ на запитання Телеграфа

Власна випічка АТБ. Фото Вікіпедія

Чи переробляють в "АТБ" фрукти, які вже не можна продавати?

Як повідомляв "Телеграф", за словами співробітника "АТБ", фрукти, які вже не можна продавати, не відправляються на переробку (наприклад, абрикоси на курагу, або виноград на родзинки) через власні торгові марки мережі, такі як "Своя лінія", "Розумний вибір" та інші. Всі товари, які втратили ліквідність, відразу йдуть на утилізацію і це може повторюватись навіть по п'ять разів на день.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українка назвала продукт, який щоразу опиняється в її кошику під час закупівель в "АТБ".