Коли зникне "обман" із ціною за 100 грамів у супермаркетах? Касирка "АТБ" дала неочікувану відповідь

Співробітниця супермаркету розвіяла надії на швидкі зміни

У великій мережі супермаркетів "АТБ", як і в інших магазинах, продають товари по 100 г. Такий формат цінників на ковбасу, сир чи рибу часто збиває покупців з пантелику та змушує самостійно вираховувати фінальну вартість шматка.

Касирка мережі розповіла, чому так. Вона відповіла на коментар обуреної покупчині в соцмережах.

Чому супермаркети не переклеюють цінники

Дискусія розгорнулася під дописом користувачки з нікнеймом Cloudberry_Wine, яка поцікавилася, чи почнуть колись магазини стікерувати ваговий товар так, щоб було видно повну ціну одразу:

"Як я це "обожнюю", коли є ціна за 100г і потрібно витрачати час, щоб порахувати, чи буде той умовний сир коштувати всі гроші світу, чи ні…" — написала клієнтка.

Співробітниця супермаркету розвіяла надії на швидкі зміни та пояснила, що від самих магазинів чи касирів це взагалі не залежить.

"На жаль, ні… бо такий товар заводи присилають на склад, і звідти одразу в магазини… Не ми стікеруємо товар, це підприємство робить", — зазначила працівниця торгівлі.

Коли зникне "обман" з ціною за 100 грамів

Оскільки вагові вироби (ковбаса, сир або велика риба) приходять від виробника з готовим фабричним маркуванням та базовою ціною за одиницю ваги, роздрібні мережі лише виставляють їх на полиці.

Для того щоб на кожному окремому шматочку з'явилася фінальна вартість, товар потрібно або повністю фасувати безпосередньо в магазині, або змінювати стандарти роботи самих заводів-виробників. Тож поки що покупцям доведеться й надалі користуватися калькуляторами в смартфонах, аби не отримати неприємний сюрприз на касі.

Раніше "Телеграф" писав, що касирка "АТБ" пояснила, куди діваються прострочені товари.