"Так выглядит фраза "я могу всю ночь": известный бренд мороженого опозорился своей "колбасой" (фото)
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В сети высмеяли ситуацию
Украинцы возмутились качеством мороженого от известного производителя. Некоторые считают смехотворным количество начинки в его продукте.
Свое разочарование покупкой высказала пользовательница соцсети Threads под ником alice.mooore. Речь идет о мороженом "Хрещатик" от производителя "ФМ Хладопром".
Автор поста опубликовала фото своей покупки, которая, очевидно, не оправдала ее ожиданий.
"Мороженое "Хрещатик", а чего так много начинки?", — возмутилась девушка.
На снимках действительно можно заметить, что в мороженом с клубничным наполнителем самого этого наполнителя не так много.
В комментариях под постом украинцы поддержали автора, отмечая, что сами попадали в подобные ситуации, публикуя соответствующие фото и иронизируя:
- У нас тоже вопрос;
- было такое же еще в 2018 году, но вижу ничего не меняется;
- выглядит как фраза "я могу всю ночь"/ на деле.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро проверить товары в "АТБ" на свежесть и выявить возможную просрочку даже без просмотра даты годности.