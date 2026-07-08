"Так выглядит фраза "я могу всю ночь": известный бренд мороженого опозорился своей "колбасой" (фото)

В сети высмеяли ситуацию

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Украинцы возмутились качеством мороженого от известного производителя. Некоторые считают смехотворным количество начинки в его продукте.

Свое разочарование покупкой высказала пользовательница соцсети Threads под ником alice.mooore. Речь идет о мороженом "Хрещатик" от производителя "ФМ Хладопром".

Автор поста опубликовала фото своей покупки, которая, очевидно, не оправдала ее ожиданий.

"Мороженое "Хрещатик", а чего так много начинки?", — возмутилась девушка.

На снимках действительно можно заметить, что в мороженом с клубничным наполнителем самого этого наполнителя не так много.

В комментариях под постом украинцы поддержали автора, отмечая, что сами попадали в подобные ситуации, публикуя соответствующие фото и иронизируя:

У нас тоже вопрос;

было такое же еще в 2018 году, но вижу ничего не меняется;

выглядит как фраза "я могу всю ночь"/ на деле.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро проверить товары в "АТБ" на свежесть и выявить возможную просрочку даже без просмотра даты годности.