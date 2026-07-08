Більше жодного піску на зубах: простий спосіб очистити лисички перед приготуванням (відео)

Лисички можна варити, тушкувати, запікати та маринувати

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Лисички цінують за насичений смак, легкий горіховий аромат і за те, що вони добре тримають форму під час приготування. Ці гриби не лише смачні, а й корисні. Лисички містять вітаміни групи B, вітамін D і природні речовини, які допомагають підтримувати імунітет.

Водночас у лисичок є одна особливість, про яку знають усі, хто хоча б раз їх готував: їх непросто ретельно вимити. Але у досвідчених грибників і кулінарів є лайфхак, який допомагає швидко очистити лисички від піску.

Чому в лисичках залишається пісок

Через лійкоподібну форму капелюшка та щільні пластинки всередині лисички буквально "збирають" пісок і дрібне лісове сміття, яке складно видалити. Поверхневе очищення прибирає лише великі частинки на кшталт хвої чи листя, а дрібний пісок залишається всередині.

Як швидко очистити лисички від піску

1. Приберіть з грибів велике сміття, голки і листя, що налипло.

2. Покладіть гриби в миску, посипте 1–2 столовими ложками солі та залийте теплою водою. Сіль у поєднанні з теплом змушує пісок майже миттєво осісти на дно миски. Обережно перемішайте гриби ложкою, зачекайте кілька хвилин і дістаньте їх шумівкою, залишивши осад унизу. За сильного забруднення додатково промийте гриби чистою водою.

3. Альтернативний спосіб — обваляти промиті гриби в борошні, залишити на 7-10 хвилин (борошно вбере залишки бруду), потім ще раз обполоснути холодною водою.

4. Після миття розкладіть лисички в один шар на рушник і дайте обсохнути 15-20 хвилин. Вологі гриби на сковороді будуть варитися у власному соку замість того щоб смажитися.