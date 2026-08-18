Зарплата зростає щороку: скільки отримує українець за роботу прибиральника у Швеції (відео)

В Україні прибиральнику за ті ж гроші треба працювати близько року

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Українець, який працює у Швеції прибиральником на кладовищі, розповів скільки заробляє. За його словами, зарплата зростає раз на рік.

Суму, яку отримує за роботу за кордоном, чоловік озвучив Instagram. Він показав листа від роботодавця з вказанням заробітної плати.

Саме в цьому листі повідомлялося, що зарплата зросла вчергове, на цей раз на 900 крон. Тому сума становить 29 900 крон на місяць.

Роман пояснив, що ця сума приблизно еквівалентна 3 000 доларів США або 120 000 грн. За його словами, у Швеції ця зарплата не вважається великою, але для роботи на кладовищі – не мала.

Українець також розповів, що його колежанці, яка працює на тому ж кладовищі понад 10 років зарплату підняли на 800 крон. Загальна сума склала 28 800 крон, чим жінка була розчарована.

На думку чоловіка, щоб нормально почуватися у Швеції треба дві таких зарплати. Скоріше за все, він мав на увазі ситуацію, коли заробляють чоловік та дружина.

Варто зазначити, що зарплата прибиральника території кладовища в Україні зазвичай становить від 8 000 до 15 000 гривень на місяць. Точна сума залежить від регіону, комунального підприємства або державного закладу та обсягу роботи. На спеціальних чи великих об'єктах (наприклад, національних меморіалах) ставка може сягати 20 000 – 25 000 гривень.

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