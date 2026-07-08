Больше никакого песка на зубах: простой способ очистить лисички перед приготовлением (видео)

Лисички можно варить, тушить, запекать и мариновать

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Лисички ценят за насыщенный вкус, легкий ореховый аромат и за то, что они хорошо держат форму при готовке. Эти грибы не только вкусные, но и полезные. Лисички содержат витамины группы B, витамин D и природные вещества, которые помогают поддерживать иммунитет.

При этом у лисичек есть одна особенность, о которой знают все, кто хотя бы раз их готовил: их непросто тщательно вымыть. Но у опытных грибников и кулинаров есть лайфхак, который помогает быстро очистить лисички от песка.

Почему в лисичках остается песок

Из-за воронкообразной формы шляпки и плотных пластинок внутри лисички буквально "собирают" песок и мелкий лесной мусор, который сложно удалить. Поверхностная чистка убирает только крупные частицы вроде хвои или листьев, а мелкий песок остается внутри.

Как быстро очистить лисички от песка

1. Уберите с грибов крупный мусор, иголки и налипшие листья.

2. Положите грибы в миску, посыпьте 1-2 столовыми ложками соли и залейте теплой водой. Соль в сочетании с теплом заставляет песок почти мгновенно осесть на дно миски. Аккуратно перемешайте грибы ложкой, подождите пару минут и достаньте их шумовкой, оставив осадок внизу. При сильном загрязнении промойте грибы дополнительно чистой водой.

3. Альтернативный способ — обвалять промытые грибы в муке, оставить на 7-10 минут (мука впитает остатки грязи), затем еще раз ополоснуть холодной водой.

4. После мытья разложите лисички в один слой на полотенце и дайте им обсохнуть 15-20 минут. Влажные грибы на сковороде будут вариться в собственном соку.