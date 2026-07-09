Ця хитрість змушує витрачати більше: чому хліб і молоко в "АТБ" розташовані в кінці магазину

Звична схема розташування відділів може впливати на підсумкову суму в чеку

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Заходячи в популярний супермаркет "АТБ" багато хто міг звернути увагу, що молоко та хліб завжди знаходяться в кінці магазину. Може бути декілька причин, з яких використовується саме цей прийом.

"Телеграф" вирішив поцікавитися у штучного інтелекту Gemini і він назвав два припущення, які логічно пояснюють розміщення цих відділів у супермаркеті.

За його словами, таким прийомом користується не лише "АТБ", а й практично усі великі продуктові мережі у світі. Цей підхід заснований на психології покупців та законах управління потоками людей.

Вимушена подорож по всьому магазину

Перша можлива причина розташування відділів із хлібом і молоком наприкінці магазину — змусити покупця пройтися торговим залом. Річ у тому, що хліб, молоко та яйця — це так звані товари-магніти і багато хто заходить, щоб придбати саме їх. І якби ці товари ставили на початку супермаркету, покупці одразу їх узяли б і вийшли.

Але розміщуючи їх у далекому кутку, супермаркет ніби змушує покупця пройтися по всьому магазину. І доки він іде за хлібом чи молоком, мимоволі звертає увагу на інші товари. Наприклад, акційні шоколадки, чіпси, каву чи фрукти. За підсумком, покупець може придбати навіть те, за чим навіть не збирався заходити.

Згідно зі статистикою, 50% покупок роблять спонтанно. Проектуючи довгий маршрут до базових продуктів, рітейлери максимізують час, який ви проводите у магазині. Чим довше покупець ходитиме між рядами, тим вища ймовірність, що в його кошик впаде щось зайве.

До речі, ШІ вказує на цікавий факт: з тієї ж причини прямо біля кас, де ви гарантовано проведете декілька хвилин у черзі, завжди лежать дрібні та дорогі товари — жуйки, батончики та вологі серветки. Це фінальна точка "капканого" маршруту супермаркету.

Чому хліб і молоко завжди перебувають у кінці торгового залу в АТБ. Фото: Згенеровано ШІ/"Телеграф"

Логістика та оновлення товару

Для зони молочних продуктів завжди потрібне охолодження. Тому холодильники зазвичай підключаються до сильних комунікацій, які простіше монтувати вздовж дальніх стінок.

Також склади та зони розвантаження найчастіше знаходяться ззаду. Підвозити важкі ящики з молоком та свіжі лотки із хлібом зі складських приміщень одразу на дальні полиці просто логістично зручніше та швидше, ніж везти їх через увесь зал до головного входу, заважаючи покупцям.

Чому хліб і молоко завжди перебувають у кінці торгового залу в АТБ. Фото: Згенеровано ШІ/"Телеграф"

Шлях покупця продуманий

Експерт з маркетингу роздрібної торгівлі Володимир Поліщук зазначив, що у супермаркетах шлях покупця зазвичай продуманий заздалегідь.

Про це він детально розповів "Телеграфу" у матеріалі: "Чому в супермаркеті ми купуємо зайве: маркетолог розкрив головні хитрощі магазинів".

За його словами, покупців проводять через відділи зі свіжими продуктами, а потім вони проходять майже через весь магазин і лише наприкінці доходять до хліба та каси. Через це люди бачать багато товарів і частіше купують щось, навіть якщо не планували. Саме тому полиці у глибині магазину зазвичай заповнені більше, ніж передні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому в "АТБ" не працюють усі каси одночасно.