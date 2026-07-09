Цінники в "АТБ" впали майже вполовину: що з бакалії та овочів варто покласти в кошик

На деяких продуктах можна зекономити понад 40 гривень

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У магазинах "АТБ" стартували нові акції, завдяки яким покупці можуть придбати частину товарів за нижчими цінами. Деякі позиції подешевшали майже на третину від звичної вартості.

Найбільші знижки зараз діють на бакалію, овочі та снеки. Детальніше про це написав "Телеграф".

Більше подробиць у матеріалі: "Знижки б'ють рекорди: що в "АТБ" продають вдвічі дешевше цього тижня".

Серед овочів покупцям пропонують тепличні томати за 69,89 грн за кілограм замість 99,89 грн — знижка становить 30%. Також дешевше можна придбати кабачки: їхня ціна знизилася з 24,95 до 19,95 грн за кілограм, що на 20% менше від звичайної вартості.

Помітно знизилися ціни і на горіхи та снеки. Наприклад, смажені ядра кеш’ю продають за 58,41 грн за 100 г замість 92,90 грн, тобто на 37% дешевше. Смажений арахіс у шкаралупі коштує 33,03 грн замість 45,90 грн, а сушений мигдаль — 46,71 грн замість 64,90 грн.

Вигідні пропозиції також діють на соуси, майонези та кетчупи. Знижки у цій категорії сягають 40%. Майонез "Оліс" у пакетах по 500 г можна придбати від 40,50 до 63,40 грн замість 67–106 грн, а кетчупи "Своя лінія" різних смаків коштують 14,90 грн за упаковку 250 г замість 24,90 грн. Соуси "Оліс" та "Gusto" продають за 20,90–25,90 грн замість 35–44 грн.

Також покупці можуть заощадити на макаронних виробах. Продукція "Casa della Pasta" різних форм — спагеті, локшина, мушлі, спіралі та кільця — подешевшала на 41% і зараз коштує 26,64 грн за пачку 400 г замість 45,90 грн.

На чому можна зекономити в "АТБ". Фото: інфографіка "Телеграфа", згенерована ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як не витрачати зайві гроші в "АТБ" та зменшити суму покупки завдяки простому способу з пакетами.