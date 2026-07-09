Ценники в "АТБ" упали почти вполовину: что из бакалеи и овощей стоит положить в корзину

На некоторых продуктах можно сэкономить более 40 гривен

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В магазинах "АТБ" стартовали новые акции, благодаря которым покупатели могут приобрести часть товаров по более низким ценам. Некоторые позиции подешевели почти на треть от обычной стоимости.

Сейчас самые большие скидки действуют на бакалею, овощи и снеки. Подробнее об этом написал "Телеграф".

Больше подробностей в материале: "Скидки бьют рекорды: что в "АТБ" продают вдвое дешевле этой недели".

Среди овощей покупателям предлагают тепличные томаты за 69,89 грн. за килограмм вместо 99,89 грн. — скидка составляет 30%. Также дешевле можно приобрести кабачки: их цена снизилась с 24,95 до 19,95 грн за килограмм, что на 20% меньше обычной стоимости.

Заметно снизились цены и на орехи и снеки. К примеру, жареные ядра кешью продают за 58,41 грн за 100 г вместо 92,90 грн, то есть на 37% дешевле. Жареный арахис в скорлупе стоит 33,03 грн вместо 45,90 грн, а сушеный миндаль — 46,71 грн вместо 64,90 грн.

Выгодные предложения также действуют на соусы, майонезы и кетчупы. Скидки в этой категории составляют до 40%. Майонез "Олис" в пакетах по 500 г можно приобрести от 40,50 до 63,40 грн вместо 67–106 грн, а кетчупы "Своя линия" разных вкусов стоят 14,90 грн за упаковку 250 г вместо 24,90 грн Соусы "Олис" и "Gusto" продают за 20,90-25,90 грн вместо 35-44 грн.

Также покупатели могут сэкономить на макаронных изделиях. Продукция "Casa della Pasta" разных форм — спагетти, лапша, ракушки, спирали и кольца — подешевела на 41% и сейчас стоит 26,64 грн за пачку 400 г вместо 45,90 грн.

На чем можно сэкономить у "АТБ". Фото: инфографика "Телеграфа", сгенерированная ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как не тратить лишние деньги в "АТБ" и уменьшить сумму покупки благодаря простому способу с пакетами.