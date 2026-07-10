В "АТБ" ценопад на молочку: популярные сыры President и йогурты "Дольче" со скидками до 42%
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Акция продлится несколько дней
В супермаркетах сети "АТБ" установили новые скидки. Среди акционных предложений, в частности, продукция из молочного отдела.
Об этом сообщает "Телеграф". Купить товар с дисконтом можно будет еще 12 дней.
Детальнее в материале: "Скидки бьют рекорды: что в "АТБ" продают вдвое дешевле на этой неделе".
Сырная полка:
- Плавленый сыр President (Гауда и Сливочный) стоит 15.50 грн. за упаковку 70 г вместо 26.80 грн — это 42% экономии;
- Твердый сыр "Комо" всех видов подешевел на 32-33%.
Молочная продукция:
- Йогурты "Дольче" двухслойные продают по 12.90 грн. вместо 19.90 грн;
- Глазированные сырки "Ферма" — по 11.70 грн. вместо 17.80 грн.
Зачем магазины устанавливают скидки?
Существует сразу несколько причин, по которым супермаркеты делают выгодные предложения для покупателей:
- Освобождение места. Магазины получают свежие партии товаров, и чтобы освободить полки, стараются быстрее распродать старые позиции.
- Привлечение покупателей. Скидки побуждают людей купить больше, чем планировалось, или попробовать новые продукты.
- Сезонные распродажи. В конце сезона на менее популярные товары снижают цены, чтобы ускорить продажи.
Ранее "Телеграф" рассказывал о гениальном трюке, чтобы избежать переплат в "АТБ". Простым и действенным способом поделилась украинка.