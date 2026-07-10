Мінус сотні гривень у чеку: які товари для гігієни зараз продають в "АТБ" зі знижкою до 50%

Найбільше цінник впав на гігієнічні прокладки

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У магазинах "АТБ" зараз діють акції на товари для дому та особистої гігієни. Покупці можуть придбати зі знижкою засоби для прання, видалення плям, а також товари щоденного використання.

Деякі популярні позиції подешевшали приблизно на третину. А окремі товари стали доступнішими майже вдвічі, детальніше про це написав "Телеграф".

Більше подробиць у матеріалі: "Знижки б'ють рекорди: що в "АТБ" продають вдвічі дешевше цього тижня".

Серед побутової хімії вигідною пропозицією став пральний засіб Tide Color 2,1 кг. Його ціна знизилася на 33% — з 405 грн до 269,90 грн. Також дешевше продають Ariel Aqua Puder Color 3 кг — за 358 грн замість 535,50 грн.

Крім цього, зі знижкою можна придбати засіб для видалення плям Vanish Oxi Action. Його вартість зменшилася зі 151,90 грн до 101 грн.

Акції діють і на товари для гігієни. Наприклад, прокладки Always Platinum Day+Night подешевшали майже вдвічі — зі 255,90 грн до 125,91 грн. Також на 42% дешевше продають туалетний папір Zewa Deluxe, а ціна зубної пасти Parodontax знизилася на 38%.

"Жовті" цінники висітимуть ще 12 днів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "АТБ" також тримаються знижки на ковбасу та ікру.