Минус сотни гривен в чеке: какие товары для гигиены сейчас продают в "АТБ" со скидкой до 50%

Больше всего ценник упал на гигиенические прокладки

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В магазинах "АТБ" сейчас действуют акции на товары для дома и личной гигиены. Покупатели могут купить со скидкой средства для стирки, удаления пятен, а также товары ежедневного использования.

Некоторые популярные позиции подешевели примерно на треть. А отдельные товары стали доступнее почти вдвое, подробнее об этом написал "Телеграф".

Больше подробностей в материале: "Скидки бьют рекорды: что в "АТБ" продают вдвое дешевле на этой неделе".

Среди бытовой химии выгодным предложением стало стиральное средство Tide Color 2,1 кг. Его цена снизилась на 33% — с 405 грн до 269,90 грн. Также дешевле продают Ariel Aqua Puder Color 3 кг – за 358 грн вместо 535,50 грн.

Кроме этого, со скидкой можно приобрести пятновыводитель Vanish Oxi Action. Его стоимость уменьшилась со 151,90 грн до 101 грн.

Акции действуют и на товары для гигиены. К примеру, прокладки Always Platinum Day+Night подешевели почти вдвое — с 255,90 грн до 125,91 грн. Также на 42% дешевле продают туалетную бумагу Zewa Deluxe, а цена зубной пасты Parodontax снизилась на 38%.

"Желтые" ценники будуть висеть еще 12 дней.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в "АТБ" также держатся скидки на колбасу и икру.