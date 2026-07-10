Минус сотни гривен в чеке: какие товары для гигиены сейчас продают в "АТБ" со скидкой до 50%
- Автор
-
- Дата публикации
-
Больше всего ценник упал на гигиенические прокладки
В магазинах "АТБ" сейчас действуют акции на товары для дома и личной гигиены. Покупатели могут купить со скидкой средства для стирки, удаления пятен, а также товары ежедневного использования.
Некоторые популярные позиции подешевели примерно на треть. А отдельные товары стали доступнее почти вдвое, подробнее об этом написал "Телеграф".
Больше подробностей в материале: "Скидки бьют рекорды: что в "АТБ" продают вдвое дешевле на этой неделе".
Среди бытовой химии выгодным предложением стало стиральное средство Tide Color 2,1 кг. Его цена снизилась на 33% — с 405 грн до 269,90 грн. Также дешевле продают Ariel Aqua Puder Color 3 кг – за 358 грн вместо 535,50 грн.
Кроме этого, со скидкой можно приобрести пятновыводитель Vanish Oxi Action. Его стоимость уменьшилась со 151,90 грн до 101 грн.
Акции действуют и на товары для гигиены. К примеру, прокладки Always Platinum Day+Night подешевели почти вдвое — с 255,90 грн до 125,91 грн. Также на 42% дешевле продают туалетную бумагу Zewa Deluxe, а цена зубной пасты Parodontax снизилась на 38%.
"Желтые" ценники будуть висеть еще 12 дней.
Напомним, ранее Телеграф писал, что в "АТБ" также держатся скидки на колбасу и икру.