Забудьте о столешницах из мрамора: какой материал выглядит дороже и служит дольше

Кофе, пятна и царапины больше не проблема для этой модели

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Мрамор годами оставался главным выбором для роскошных кухонь благодаря своему изысканному виду. Однако дизайнеры все чаще обращают внимание на новый материал, постепенно вытесняющий его.

Он сохраняет эффект натурального камня, но лучше подходит для повседневного использования. Прочность, стойкость к повреждениям и простой уход сделали его одним из главных трендов, как написали в "Femcafe".

На смену мрамору приходит кварцит – натуральный камень, внешне напоминающий мрамор, но лучше выдерживающий ежедневное использование. Он устойчив к пятнам, царапинам и высоким температурам, что делает его более практичным для кухонных столешниц.

Стол из кварцита. Фото: koreanika

Кварцит отличается уникальной текстурой: каждая плита имеет свой рисунок, поэтому кухня выглядит особенной. Материал доступен в разных оттенках и легко сочетается с деревом, бежевыми и темными цветами.

Популярность кварцита также объясняется новым подходом к дизайну – люди все чаще хотят более теплые, натуральные и функциональные интерьеры. Именно поэтому этот материал постепенно становится основным конкурентом мрамора.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем заменить открытые полки на кухне.