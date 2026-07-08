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Звичайні холодильники виходять із моди: їх замінюють новими елегантними рішеннями (відео)

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
Побутова техніка на кухні
Побутова техніка на кухні. Фото Pixabay

Зараз багато хто прагне до більш чистого та вишуканого зовнішнього вигляду кухні

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Звичайні холодильники стають все менш популярними на сучасних кухнях. У 2026 році серед дизайнерів інтер’єрів набирає сили тенденція, яка робить простір більш елегантним.

Про це пише Oeste Geral. Йдеться про вбудовані холодильники.

Основна причина – прагнення до більш чистого та вишуканого зовнішнього вигляду. На відміну від звичайних моделей, вбудовувані холодильники приховані за панелями, які мають таке ж оздоблення, що й кухонні шафи, створюючи єдиний стиль у всій кухні.

Ця візуальна інтеграція особливо цінується в приміщеннях відкритого планування, де кухня, їдальня та вітальня знаходяться в одному просторі. В результаті виходить більш гармонійний та сучасний простір.

Основні переваги вбудованих холодильників:

  • Елегантний та мінімалістичний зовнішній вигляд.
  • Повна інтеграція із меблями.
  • Відчуття більш просторого та організованого простору.
  • Естетичне покращення кухні.
  • Гармонія у плануваннях відкритого типу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про японський метод зберігання речей, який звільнить половину місця у шафі.

Теги:
#Ремонт #Холодильник #Тренди