Звичайні холодильники виходять із моди: їх замінюють новими елегантними рішеннями (відео)
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Зараз багато хто прагне до більш чистого та вишуканого зовнішнього вигляду кухні
Звичайні холодильники стають все менш популярними на сучасних кухнях. У 2026 році серед дизайнерів інтер’єрів набирає сили тенденція, яка робить простір більш елегантним.
Про це пише Oeste Geral. Йдеться про вбудовані холодильники.
Основна причина – прагнення до більш чистого та вишуканого зовнішнього вигляду. На відміну від звичайних моделей, вбудовувані холодильники приховані за панелями, які мають таке ж оздоблення, що й кухонні шафи, створюючи єдиний стиль у всій кухні.
Ця візуальна інтеграція особливо цінується в приміщеннях відкритого планування, де кухня, їдальня та вітальня знаходяться в одному просторі. В результаті виходить більш гармонійний та сучасний простір.
Основні переваги вбудованих холодильників:
- Елегантний та мінімалістичний зовнішній вигляд.
- Повна інтеграція із меблями.
- Відчуття більш просторого та організованого простору.
- Естетичне покращення кухні.
- Гармонія у плануваннях відкритого типу.
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