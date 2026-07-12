Старі дерев’яні стільці — справжній скарб: вони можуть заощадити гроші та зробити дім затишнішим

Цей предмет меблів можна легко оновити та перетворити на новий предмет інтер’єру

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Старі дерев’яні стільці, які роками стоять у гаражі чи на горищі, можуть виявитися не непотрібними речами, а матеріалом для нових домашніх проєктів.

Замість того щоб викидати меблі, які втратили колишній вигляд, їх можна легко оновити та перетворити на практичні й оригінальні предмети інтер’єру, як написали в "Mitre".

Як дати старим стільцям друге життя

Один із варіантів — зробити зі старого стільця затишне місце для домашнього улюбленця. Для цього можна використати каркас, додати м’яку подушку та пофарбувати конструкцію в новий колір. У результаті вийде оригінальна лежанка для собаки чи кота, яка нічим не гірша за магазинні варіанти.

Ще одна ідея — перетворити стілець на невеликий столик. Сидіння може стати основою для стільниці, а додаткові деталі допоможуть створити зручний предмет для вітальні або робочої зони. Такий декор можна адаптувати під стиль кімнати за допомогою фарби чи нового покриття.

Також кілька непотрібних стільців можна об’єднати в одну конструкцію та зробити садову лавку. Для цього каркаси з’єднують між собою, додають міцні дошки та обробляють поверхню спеціальним засобом для захисту від вологи й сонця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що можна зробити зі старих подушок.