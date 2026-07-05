Не викидайте старі горщики: як вони заощадять гроші та наведуть лад вдома

Є три прості ідеї, як дати друге життя цим ємностям

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Старі квіткові горщики не обов’язково викидати — їх можна використати в побуті знову. Вони легко перетворюються на корисні речі для кухні або балкона.

Варіантів їх повторного використання виявляється більше, ніж здається на перший погляд. Про них написали в "TN".

Перш ніж використовувати їх повторно, горщики варто добре вимити та висушити. Після цього їх можна оновити за допомогою фарби, тканини або декоративних матеріалів, щоб вони виглядали як нові.

Що можна зробити зі старих горщиків

Одне з найпрактичніших рішень — перетворити їх на кухонні органайзери. У них зручно зберігати столове приладдя, дерев’яне кухонне приладдя, серветки або рушники. Такий варіант допомагає впорядкувати простір і водночас додає кухні затишку.

Ще одна ідея — використання горщиків для зберігання речей на балконі. Вони підходять для рукавичок, інструментів, пакетів чи дрібного приладдя, допомагаючи підтримувати порядок без додаткових витрат.

Також старі горщики можна перетворити на декоративні елементи. Залежно від дизайну та розміру їх використовують як свічники, вази або настільні прикраси. Навіть просте оформлення фарбою чи мотузкою повністю змінює їхній вигляд.

Де повторно використати старі горщики. Фото: згенероване ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де використати старі шкарпетки.