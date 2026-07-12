Старые деревянные стулья — настоящее сокровище: они могут сэкономить деньги и сделать дом более уютным

Этот предмет мебели можно легко обновить и превратить в новый предмет интерьера

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Старые деревянные стулья, годами стоящие в гараже или на чердаке, могут оказаться не ненужными вещами, а материалом для новых домашних проектов.

Вместо того чтобы выбрасывать мебель, которая потеряла прежний вид, ее можно легко обновить и превратить в практичные и оригинальные предметы интерьера, как написали в "Mitre".

Как дать старым стульям вторую жизнь

Один из вариантов – сделать из старого стула уютное место для домашнего любимца. Для этого можно использовать каркас, добавить мягкую подушку и выкрасить конструкцию в новый цвет. В результате получится оригинальная лежанка для собаки или кота, которая ничем не хуже магазинных вариантов.

Еще одна идея – превратить стул в небольшой столик. Сидение может стать основой для столешницы, а дополнительные детали помогут создать удобный предмет для гостиной или рабочей зоны. Такой декор можно адаптировать в стиле комнаты с помощью краски или нового покрытия.

Также несколько ненужных стульев можно объединить в одну конструкцию и сделать садовую скамейку. Для этого каркасы соединяют между собой, добавляют крепкие доски и обрабатывают поверхность специальным средством для защиты от влаги и солнца.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что можно сделать из старых подушек.