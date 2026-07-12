Не викидайте старі подушки: як вони допоможуть у ремонті та заощадять гроші

Вона може замінити кілька потрібних речей

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Стара подушка, яка втратила форму або вже не підходить для сну, може стати корисною річчю в господарстві. Замість того щоб викидати її, можна повторно використати наповнювач і зробити практичні аксесуари для дому, саду чи відпочинку.

Це простий спосіб заощадити гроші та дати речам друге життя. Детальніше про ідеї написали в "Іos Аndes 142".

Захист від холоду

Наповнювач зі старої подушки можна перетворити на ущільнювач під двері. Він допоможе зменшити протяги та зберегти тепло в кімнаті взимку.

Подушки для садових меблів

Старе наповнення підійде для створення м’яких накладок на стільці балкона чи тераси. Достатньо пошити новий чохол із міцної тканини.

Як використати старі подушки. Фото: "Іos Аndes 142"

Подушка для відпочинку

З наповнювача можна зробити невелику подушку для читання або медитації. Додавши лаванду чи інші трави, можна надати їй приємного аромату.

Відновлення іграшок

Стара подушка допоможе повернути форму улюбленим плюшевим іграшкам. Достатньо замінити старий наповнювач і зашити шов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим прибрати жовті плями на подушках.