Покладіть лавровий листок під чохол телефону: цей ритуал може змінити життя

Простий ритуал, за повір'ями, допомагає налаштуватися на досягнення цілей і символічно притягнути удачу

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Лавровий лист давно використовують не лише як популярну спецію, а й як символ достатку, успіху та захисту. Прихильники китайської практики фен-шуй переконані, що якщо покласти сухий лавровий листок під чохол смартфона, це може стати своєрідним талісманом для власника.

Докладніше про цей незвичний спосіб розповідає видання TN.

У фен-шуй вважається, що речі, якими людина користується щодня, накопичують і передають енергію. Смартфон майже постійно знаходиться поруч із власником, тому його нерідко використовують як предмет для різних символічних ритуалів.

За цією філософією, лавровий лист має кілька значень.

У східній філософії ця рослина має особливе значення

Для залучення достатку. Вважається, що сухий листок у чохлі телефону символізує фінансове благополуччя та нові можливості для заробітку.

Для захисту від негативу. Дехто переконаний, що лавр допомагає створити символічний бар'єр від стресу, конфліктів і небажаної енергії.

Для нагадування про власні цілі. Якщо людина починає новий проєкт, змінює роботу або ставить перед собою важливу мету, лавровий лист може слугувати щоденним нагадуванням про наміри та мотивувати не відступати від задуманого.

Прихильники фен-шуй радять проводити цей ритуал на початку нового етапу — наприклад, із початком місяця, нової роботи чи важливого проєкту. Перед тим рекомендують очистити телефон і чохол, а також використовувати лише сухий листок.

Його варто замінити, якщо він зламався, відволожився або втратив аромат. Це, за повір'ями, символізує оновлення намірів і готовність рухатися вперед.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як стати успішним на роботі за фен-шуй: два східних секрети.