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Невинне фото дочки Трампа несподівано вдарило по його репутації

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Іванка Трамп із чоловіком Джаредом Кушнером (ліворуч) Новина оновлена 02 серпня 2026, 18:00
Іванка Трамп із чоловіком Джаредом Кушнером (ліворуч). Фото Getty Images

Американці висміяли характер свого президента

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Іванка Трамп поділилася з підписниками кадрами сімейного відпочинку та літніми моментами зі свого життя, проте один зі знімків несподівано викликав критику. Користувачі звернули увагу на фотографію чашки з написом "Будьте добрішими" і пов’язали її з політичною діяльністю батька — президента США Дональда Трампа.

В одному з останніх постів у Instagram старша дочка американського лідера опублікувала добірку із 20 фотографій, показавши моменти останніх місяців. На знімках Іванка позує разом із чоловіком Джаредом Кушнером та дітьми, ділиться кадрами з читання на пляжі, тренувань у спортзалі та сімейного відпочинку.

Джаред Кушнер та Іванка Трамп
Джаред Кушнер та Іванка Трамп. Фото: instagram.com/ivankatrump
Іванка Трамп
Фото: instagram.com/ivankatrump

Особливу увагу американців привернула фотографія кружки із фразою "Будьте добрими". Попри позитивне посилання зображення, деякі користувачі побачили в ньому привід для критики з огляду на політичну репутацію Дональда Трампа.

чашка кави Іванки Трамп

"Вам слід віддати цю кружку своєму батькові", — написав один з американських користувачів у коментарях під публікацією.

Іванка Трамп раніше заявляла, що намагається дистанціюватися від політики. 2017 року в ефірі Fox & Friends вона говорила: "Я намагаюся триматися якомога далі від політики". Проте через її роботу в адміністрації батька під час його першого президентського терміну та публічного статусу дочка Трампа, як і раніше, часто стає об’єктом обговорень, пов’язаних із політичною діяльністю глави сім’ї.

Дональд з дочкою Іванкою Трамп
Дональд із дочкою Іванкою Трамп. Фото: Getty Images

Біограф Майкл Вольф раніше заявив, що старша дочка Трампа дистанціюється від батька, а сам 80-річний політик знаходиться в усамітненні "крайнього ступеня". Попри любов президента США до дочки, його дружина Меланія має напружені стосунки з падчеркою.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Іванка Трамп живе під постійною охороною на закритому острові біля берегів США, відомому як "бункер мільярдерів". Серед мешканців острова — Джефф Безос, Том Бреді та Хуліо Іглесіас.

Теги:
#Чашка #Дональд Трамп #Іванка Трамп