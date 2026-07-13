Положите лавровый листок под чехол телефона: этот ритуал может изменить жизнь

Простой ритуал, по поверьям, помогает настроиться на достижение целей и символически привлечь удачу.

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Лавровый лист давно используют не только как популярную специю, но и как символ изобилия, успеха и защиты. Поклонники китайской практики фэн-шуй убеждены, что если положить сухой лавровый лист под чехол смартфона, это может стать своеобразным талисманом для владельца.

Подробнее об этом необычном способе рассказывает издание TN.

В фэн-шуй считается, что вещи, которыми человек пользуется каждый день, накапливают и передают энергию. Смартфон почти постоянно находится рядом с владельцем, поэтому его часто используют как предмет для разных символических ритуалов.

По этой философии, лавровый лит имеет несколько значений.

В восточной философии это растение имеет особое значение

Для привлечения изобилия. Считается, что сухой лист в чехле телефона символизирует финансовое благополучие и новые возможности для заработка.

Для защиты от негатива. Некоторые убеждены, что лавр помогает создать символический барьер от стресса, конфликтов и нежелательной энергии.

Для напоминания о собственных целях. Если человек начинает новый проект, сменяет работу или ставит перед собой важную цель, лавровый лист может служить ежедневным напоминанием о намерениях и мотивировать не отступать от задуманного.

Поклонники фэн-шуй советуют проводить этот ритуал в начале нового этапа — например, с началом месяца, новой работы или важного проекта. Перед этим рекомендуется очистить телефон и чехол, а также использовать только сухой лист.

Его следует заменить, если он сломался, увлажнился или потерял аромат. Это, по поверьям, символизирует обновление намерений и готовность двигаться вперед.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как стать успешным на работе за фэн-шуй : два восточных секрета.