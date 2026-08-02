Росія вдарила по найбільшому складу Rozetka і не тільки: з’явились фото наслідків

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У ніч проти 2 серпня російські війська атакували цивільну логістичну інфраструктуру України ударними дронами типу "Шахед". Під ударом опинилися склад інтернет-магазину Rozetka та, за попередніми даними, термінал "Нової пошти".

Як повідомили на офіційній сторінці "Розетки" у Facebook, ворог атакував найбільший склад двома "Шахедами". На щастя, ніхто із людей не постраждав.

"Це друга атака на наш склад за 24 години. Точно не випадковість, а цілеспрямований удар. Тим не менш, ROZETKA працює за графіком. Дякую всім, хто нас підтримує!", — йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки по Rozetka. Фото: Facebook

Наслідки атаки по Rozetka. Фото: Facebook

Наслідки атаки по Rozetka. Фото: Facebook

На день раніше, 1 серпня, реактивний дрон РФ вдарив по складу Rozetka в Київській області. В результаті загинув працівник, ще семеро людей поранено.

1 серпня Росія вдарила дроном по складу Rozetka. Фото: Iryna Chechotkina

Rozetka – це український інтернет-магазин та маркетплейс, створений у 2004 році, як інтернет-магазин із продажу парфумерії та косметики. З червня 2005 почав працювати як інтернет-магазин з продажу техніки, "яку можна включити в розетку". З 2019 року повноцінно розпочав роботу як маркетплейс, 2020 рік запустився як франшиза. Має понад 400 відділень у 122 містах та селищах України. До речі, станом на 2025 рік "Розетка" — одинадцятим відвідуваним сайтом в Україні.

Логотип "Розетки"

Атака "Новою поштою"

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожого удару по передмісті Харкова спалахнули вантажні автомобілі, контейнери та обладнання поштового терміналу.

"За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Наразі йде ліквідація наслідків обстрілу", — зазначив він.

Водночас у деяких ЗМІ зазначають, що під атакою опинився термінал "Нової пошти".

Офіційно в компанії поки що не коментували ситуацію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про п’ять нюансів про компенсації від "Нової пошти", які врятують ваші гроші у разі прильоту терміналом.