Гаманець на "чорний день": скільки грошей краще зберігати "під матрацом"

Запас для кожної сім’ї відрізняється залежно від бюджету та її потреб

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Фінансова подушка допомагає пережити несподівані витрати, втрату роботи, терміновий ремонт та інші непередбачені ситуації. Однак до цього питання важливо правильно підходити і знати, як і скільки потрібно зберігати готівку на цей "чорний день".

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, який запас коштів рекомендують мати на такий випадок і в якій валюті краще зберігати заощадження, щоб зберегти фінансову стабільність.

Важливо вказати, що найкраще не зберігати усі кошти лише на банківських рахунках. Невеликий запас готівки завжди має бути при вас. Оптимальний розмір резевру залежатиме від доходів сім’ї. Класична рекомендація – накопичити суму, яка дозволить покрити від трьох до шести місяців обов’язкових витрат.

Наприклад, якщо людина щомісяця витрачає приблизно 20 тисяч гривень на житло, харчування, транспорт та інші необхідні платежі, його фінансова подушка має становити приблизно 60–120 тисяч гривень.

Скільки грошей тримати готівкою

Більшу частину коштів рекомендується все ж таки тримати на надійних банківських інструментах, щоб гроші не втрачали цінність через інфляцію. А щодо готівки, вдома краще мати суму, якої вистачить приблизно на кілька днів або до двох тижнів базових витрат.

якщо на необхідні витрати йде 10 тис. грн. на місяць — готівковий резерв може становити приблизно 1–5 тис. грн ;

— готівковий резерв може становити приблизно ; при видатках 20 тис. грн на місяць — близько 2-10 тис. грн ;

— близько ; при видатках 30 тис. грн на місяць — приблизно 3–15 тис. грн.

Скільки грошей тримати готівкою. Інфографіка: ШІ/"Телеграф"

У якій валюті краще зберігати гроші

В одній валюті гроші краще не зберігати усі накопичення. Одна з найпоширеніших стратегій:

частина суми – у гривні для поточних потреб;

частина – у доларах чи євро як захист від валютних ризиків.

При цьому важливо відзначити, що розмір першої фінансової подушки не такий важливий, як звичка регулярно відкладати гроші. Навіть невеликі суми поступово перетворюються на резерв. Головне правило — ці гроші мають бути доступними у разі потреби, але не використовуватися для звичайних покупок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в чому найвигідніше зберігати гроші українцям.