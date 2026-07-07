Трава біля подвірʼя може влетіти у копієчку: за що можуть покарати українців

Закон визначає немаленьку суму штрафу

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Українка була обурена, коли дізналася, що може отримати штраф за нескошену траву біля паркану. Йдеться про дільницю понад дорогою.

Відповідне відео вона опублікувала в Instagram.

Жінка показала маску та електротример, які придбала, щоб не порушувати законодавство.

Нагадаємо, що за порушення Закону України "Про благоустрій населених пунктів", несвоєчасне косіння трави, передбачена адміністративна відповідальність за ст. 152 КУпАП – штраф до 1360 грн для громадян та до 1700 грн для посадових осіб та фізичних осіб-підприємців.

До слова, незнання закону не звільняє від відповідальності за його порушення. Тому варто знати, які дії можуть призвести до покарання.

Наприклад, закон передбачає відповідальність не лише за незаконний вилов, а й за придбання риби, здобутої браконьєрським шляхом. Відповідні норми містяться у статті 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За купівлю звичайної риби без підтверджувальних документів передбачено штраф від 510 до 1 700 гривень, а червонокнижних видів – від 1 700 до 3 655 гривень. Також передбачається її конфіскація.

Раніше "Телеграф" розповідав, який штраф може загрожувати власникам собак, які приходять на пляж разом з улюбленцями. Правила встановлює місцева влада, які часто забороняють вхід із тваринами на територію офіційних комунальних пляжів.