Оплату проїзду в Києві пропонують прив’язати до кількості зупинок: як це має працювати

Для розгляду пропозиції необхідно набрати 6 тисяч підписів

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У Києві пропонують змінити систему оплати проїзду у громадському транспорті. Замість фіксованої суми за поїздку у влади просять перейти до європейської моделі, де пасажир платить залежно від фактичної відстані чи кількості зупинок.

Відповідна петиція з’явилась на сайті Київської міськради. Автор нагадав, що зараз у столиці діє система, коли пасажир, який проїжджає одну-дві зупинки, платить таку ж вартість проїзду, як і той, хто їде через все місто.

"Такий підхід не враховує фактичний обсяг отриманої транспортної послуги", — йдеться у петиції.

Що пропонує петиція:

запровадити оплату залежно від кількості зупинок або пройденої відстані;

у застосунку "Київ Цифровий" надати можливість обирати кінцеву зупинку перед початком поїздки;

на валідаторах передбачити можливість вибору кінцевої зупинки для пасажирів, які не користуються смартфонами, зокрема людей похилого віку;

зберегти чинні пільги, у тому числі безкоштовний проїзд за "Карткою киянина" для всіх категорій, які мають таке право;

зберегти можливість придбання пакетів поїздок у застосунку "Київ Цифровий" (наприклад, 50 поїздок зі знижкою), щоб пасажири, які часто користуються транспортом, і надалі могли економити кошти;

розробити сучасний механізм контролю оплати проїзду, який дозволить ефективніше боротися з безквитковим проїздом.

"Впровадження такої моделі зробить оплату більш справедливою, збереже пільги та існуючі вигідні пакети поїздок для постійних користувачів громадського транспорту", — вважає автор.

Варто зазначити, що для розгляду петиції необхідно набрати 6 тисяч голосів (на момент написання новини вже зібрано 277).

Петиція про зміну системи проїзду у Києві

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", петиція проти нового Цивільного кодексу миттєво набрала голоси: українці проти "домострою".