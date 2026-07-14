Оплату проезда в Киеве предлагают привязать к количеству остановок: как это должно работать
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Для рассмотрения предложения необходимо набрать 6 тысяч подписей
В Киеве предлагают изменить систему оплаты проезда в общественном транспорте. Вместо фиксированной суммы за поездку у властей просят перейти к европейской модели, где пассажир платит в зависимости от фактического расстояния или количества остановок.
Соответствующая петиция появилась на сайте Киевского горсовета. Автор напомнил, что сейчас в столице действует система, когда пассажир, проезжающий одну-две остановки, платит такую же стоимость проезда, как и тот, кто едет через весь город.
"Такой подход не учитывает фактический объем полученной транспортной услуги", — говорится в петиции.
Что предлагает петиция:
- ввести оплату в зависимости от количества остановок или пройденного расстояния;
- в приложении "Киев Цифровой" предоставить возможность выбирать конечную остановку перед началом поездки;
- на валидаторах предусмотреть возможность выбора конечной остановки для пассажиров, не пользующихся смартфонами, в частности пожилых людей;
- сохранить действующие льготы, в том числе бесплатный проезд по "Карте киевлянина" для всех категорий, имеющих такое право;
- сохранить возможность приобретения пакетов поездок в приложении "Киев Цифровой" (например, 50 поездок со скидкой), чтобы пассажиры, часто пользующиеся транспортом, и в дальнейшем могли экономить средства;
- разработать современный механизм контроля оплаты проезда, который позволит более эффективно бороться с безбилетным проездом.
"Внедрение такой модели сделает оплату справедливее, сохранит льготы и существующие выгодные пакеты поездок для постоянных пользователей общественного транспорта", — считает автор.
Стоит отметить, что для рассмотрения петиции необходимо набрать 6 тысяч голосов (на момент написания новости собрано уже 277).
Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", петиция против нового Гражданского кодекса мгновенно набрала голоса: украинцы против "домостроя".