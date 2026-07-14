Оплату проезда в Киеве предлагают привязать к количеству остановок: как это должно работать

Для рассмотрения предложения необходимо набрать 6 тысяч подписей

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В Киеве предлагают изменить систему оплаты проезда в общественном транспорте. Вместо фиксированной суммы за поездку у властей просят перейти к европейской модели, где пассажир платит в зависимости от фактического расстояния или количества остановок.

Соответствующая петиция появилась на сайте Киевского горсовета. Автор напомнил, что сейчас в столице действует система, когда пассажир, проезжающий одну-две остановки, платит такую ​​же стоимость проезда, как и тот, кто едет через весь город.

"Такой подход не учитывает фактический объем полученной транспортной услуги", — говорится в петиции.

Что предлагает петиция:

ввести оплату в зависимости от количества остановок или пройденного расстояния;

в приложении "Киев Цифровой" предоставить возможность выбирать конечную остановку перед началом поездки;

на валидаторах предусмотреть возможность выбора конечной остановки для пассажиров, не пользующихся смартфонами, в частности пожилых людей;

сохранить действующие льготы, в том числе бесплатный проезд по "Карте киевлянина" для всех категорий, имеющих такое право;

сохранить возможность приобретения пакетов поездок в приложении "Киев Цифровой" (например, 50 поездок со скидкой), чтобы пассажиры, часто пользующиеся транспортом, и в дальнейшем могли экономить средства;

разработать современный механизм контроля оплаты проезда, который позволит более эффективно бороться с безбилетным проездом.

"Внедрение такой модели сделает оплату справедливее, сохранит льготы и существующие выгодные пакеты поездок для постоянных пользователей общественного транспорта", — считает автор.

Стоит отметить, что для рассмотрения петиции необходимо набрать 6 тысяч голосов (на момент написания новости собрано уже 277).

Петиция о смене системы проезда в Киеве

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