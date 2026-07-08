Ванни та душові кабіни відходять у минуле: це рішення економить багато місця і виглядає стильно

У сучасному дизайні цінується мінімалізм

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Тенденції в дизайні інтер’єру постійно змінюються, і одна з найзначніших змін останніх років торкнулася ванних кімнат. Якщо раніше ванни були невід’ємною частиною майже кожного будинку, а потім їх замінили класичні душові кабіни, то сьогодні все більше людей обирають більш сучасне та практичне рішення.

Про це пише Dnevno. Йдеться про італійський душі (або відкритий душ) — це душова зона без громіздкого піддону, в якій підлога знаходиться на одному рівні з рештою приміщення. Вся конструкція вбудовується прямо на підлогу, а замість закритої кабіни часто використовуються скляні перегородки.

Переваги:

Італійський душ

Одна з головних причин популярності цієї концепції полягає в тому, що вона збільшує візуально і розширює простір ванної кімнати. Оскільки відсутні візуальні бар’єри, створювані традиційними душовими кабінами, весь простір виглядає більш гармонійним та взаємопов’язаним.

Ще однією перевагою є легке прибирання. У класичних душових кабінах часто скупчується вапняний наліт і мильний наліт на краях, напрямних і дверях, що утруднює догляд. В італійській душовій кабіні таких поверхонь значно менше, тому прибирання відбувається швидше та простіше.

Відсутність порога та високого входу значно полегшує використання душу для людей похилого віку, людей з обмеженою рухливістю та сімей з маленькими дітьми.

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