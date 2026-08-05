"Дивіться, які красені стоять": українець показав грибну локацію під Києвом (відео)
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Наразі гриби ростуть не надто активно через посушливу погоду
На Київщині чоловік розповів про локацію, де росте багато білих грибів. Проте, за його словами, "хвиля" плодоношення на цьому місці завершується.
Відповідне відео оприлюднили в соціальній мережі Threads. Чоловік буквально в "прямому ефірі" знайшов великого боровика.
Автор відео зазначив, що пішов на "тихе полювання" в Бучанському районі на Київщині. За його словами, попередній період росту білих грибів на цьому місці закінчується.
"Грибний звіт за 05.08.2026 року. Локація: ліси поблизу села Клавдієво-Тарасове, Бучанський район. Попередня хвиля плодоношення білого гриба на цій локації завершується. Ознак початку нової хвилі наразі немає", — написав автор відео.
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Де знаходиться "грибне" місце?
За словами автора, локація знаходиться в Київській області. Поблизу села Клавдієво-Тарасове Бучанського району.
Що це за гриби?
Білий гриб, боровик (Boletus edulis Bull. ех Fr.; або Boletus bulbosus Schaeff. ех Schroet.). Гриб родини болетових (Boletaceae). Місцеві назви: гриб справжній, правдивий, правдивець, справедливий, дубрівник, щирак, білас, біляк.
Шапка білого гриба може сягати від 3 до 50 сантиметрів у діаметрі. Вона зазвичай має коричнюватий відтінок. Ніжка цього гриба є щільною та м'ясистою. Її колір — брудно-білий, сіруватий або коричневий. М'якуш приємно пахне і не змінює колір при розрізанні.
Зустрічається по всій Україні. Росте у листяних (під дубом, буком, грабом, березою, ліщиною) і хвойних (під сосною, ялиною) лісах. Збирають у червні — жовтні. Використовують свіжим, про запас сушать, солять, маринують.
У сирих грибах є білки та інші речовини, що містять азот (5,39 %), жири (0,40 %), цукри та інші вуглеводи (2,72 %), фібрин (1,01 %), алкалоїд герцинін, зола (0,95 %), ароматичні речовини тощо.
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