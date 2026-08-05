"Дивіться, які красені стоять": українець показав грибну локацію під Києвом (відео)

Наразі гриби ростуть не надто активно через посушливу погоду

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На Київщині чоловік розповів про локацію, де росте багато білих грибів. Проте, за його словами, "хвиля" плодоношення на цьому місці завершується.

Відповідне відео оприлюднили в соціальній мережі Threads. Чоловік буквально в "прямому ефірі" знайшов великого боровика.

Автор відео зазначив, що пішов на "тихе полювання" в Бучанському районі на Київщині. За його словами, попередній період росту білих грибів на цьому місці закінчується.

"Грибний звіт за 05.08.2026 року. Локація: ліси поблизу села Клавдієво-Тарасове, Бучанський район. Попередня хвиля плодоношення білого гриба на цій локації завершується. Ознак початку нової хвилі наразі немає", — написав автор відео.

Де знаходиться "грибне" місце?

За словами автора, локація знаходиться в Київській області. Поблизу села Клавдієво-Тарасове Бучанського району.

Що це за гриби?

Білий гриб, боровик (Boletus edulis Bull. ех Fr.; або Boletus bulbosus Schaeff. ех Schroet.). Гриб родини болетових (Boletaceae). Місцеві назви: гриб справжній, правдивий, правдивець, справедливий, дубрівник, щирак, білас, біляк.

Шапка білого гриба може сягати від 3 до 50 сантиметрів у діаметрі. Вона зазвичай має коричнюватий відтінок. Ніжка цього гриба є щільною та м'ясистою. Її колір — брудно-білий, сіруватий або коричневий. М'якуш приємно пахне і не змінює колір при розрізанні.

Білий гриб. Фото Вікіпедія

Зустрічається по всій Україні. Росте у листяних (під дубом, буком, грабом, березою, ліщиною) і хвойних (під сосною, ялиною) лісах. Збирають у червні — жовтні. Використовують свіжим, про запас сушать, солять, маринують.

У сирих грибах є білки та інші речовини, що містять азот (5,39 %), жири (0,40 %), цукри та інші вуглеводи (2,72 %), фібрин (1,01 %), алкалоїд герцинін, зола (0,95 %), ароматичні речовини тощо.

Білі гриби. Фото Вікіпедія

Раніше "Телеграф" розповідав, коли йти по гриби, щоб повернутися з повним кошиком.