Корисна функція, відома не всім: для чого насправді потрібен отвір на ручці пилососа

Ця проста деталь робить прибирання зручнішим і допомагає захистити техніку

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Багато людей роками користуються пилососом і навіть не здогадуються, для чого на ручці шланга передбачений невеликий отвір із рухомою заслінкою. Між тим, він виконує важливу функцію, що значно облегшує процес прибирання.

Докладніше про те, як правильно його використовувати, розповість "Телеграф".

Для чого потрібен цей отвір

Головна функція отвору — регулювання сили всмоктування. Коли заслінка закрита, пилосос працює на повну потужність. Якщо ж її відкрити, частина повітря починає надходити через отвір, тому сила всмоктування на насадці зменшується.

Це дійсно зручно

Це може стати в пригоді в кількох ситуаціях:

під час очищення тонких фіранок, щоб тканину не затягувало в насадку;

при прибиранні м'яких меблів і делікатних поверхонь;

якщо щітка "присмокталася" до килима і її важко пересувати;

для очищення легких килимків, які пилосос постійно підіймає.

Чому це краще, ніж змінювати потужність на корпусі

Справа у тому, що не всі пилососи мають електронне регулювання потужності, а навіть якщо така функція є, щоразу нахилятися до корпусу незручно.

Отвір на ручці дозволяє буквально одним рухом пальця зменшити тягу, не перериваючи прибирання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як підтримувати ідеальну чистоту килимів: прості методи для ідеального будинку.