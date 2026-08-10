Погрожують відправкою до військкомату: що відомо про протести у Москві (відео)

Силовики вже попередили про розгін

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Прямо зараз у Москві збираються молоді люди, обурені рішенням Верховного суду не допустити до виборів до Держдуми РФ єдину антивоєнну партію "Яблоко". Силовики вже розпочали залякування протестувальників.

Відповідні фото та відео публікують російські Telegram-канали. Активісти скандують "Яблоко" та "Ганьба!".

Також на кадрах видно, як молоді люди співають пісню з радянського мультфільму "Бременські музиканти" та пишуть на асфальті: "Росія. Яблоко. Свобода", "Яблоко за мир".

Силовики дали учасникам кілька хвилин, щоб залишити місце акції протесту, водночас загрожуючи військкоматом.

"Вас ми зараз завантажимо. Якщо у когось у голові щось є, я вас прошу йти в метро, на дискотеки. У вас є дві-три хвилини, якщо не розходитесь — не ображайтеся. Забирати вас із військкомату, молоді люди, вже ніхто не буде" — заявив один з опричників Путіна.

При цьому формальним приводом для зняття "Яблока" з виборів стала суперечка про авторські права. Суддя Верховного суду РФ задовольнив позов партії "Родина", яка побачила порушення у використанні в агітаційних матеріалах слів дитячої радянської пісні: "Хай завжди буде сонце".

Раніше Центральний виборчий комітет РФ підтримав позицію позивача, надавши довідку Росфінмоніторингу про іноземне фінансування "Яблока". Повідомляється, що засідання Верховного суду тривало понад сім годин.

Це перший випадок у сучасній історії Росії, коли зареєстровану на вибори партію прибирають з бюлетеня.

"Зняття з виборів партії саме з такою програмою без будь-яких реальних підстав — це самовикриття політичної системи. Це рішення говорить про важливість нашої програми набагато більше, ніж будь-які офіційні результати виборів. Очевидно, що запит на мир і свободу сьогодні виявився значно сильнішим, ніж передбачала влада", – заявив засновник партії Григорій Явлінський, який раніше відмовився від місця у виборчому списку.

"Яблоко" — російська опозиційна партія, яка виступає за припинення вогню, дипломатичне врегулювання та недопущення ядерної війни. У передвиборчій програмі 2026 року одними з ключових стали гасла "За мир та свободу!" і "За життя без страху!". Припинення війни партія називає своєю принциповою позицією із лютого 2022 року.

Раніше старший політичний аналітик Центру європейської політики (EPC) у Брюсселі Аманда Пол розповіла "Телеграфу, що глава Росії Володимир Путін розглядає зимовий період і майбутній опалювальний сезон як можливість отримати перевагу. Тому він не зацікавлений у завершенні війни вже у 2026 році".