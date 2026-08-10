Не 20 і не 30 тисяч: скільки насправді потрібно заробляти українцю для нормального життя

Нейромережа детально аргументувала свої висновки

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Вартість проживання в Україні зростає з кожним роком, незалежно від фінансового стану громадян. Тож виникає питання, скільки потрібно мінімально заробляти, щоб вистачало грошей на оренду житла, здорове харчування, оплату проїзду та проведення вільного часу.

"Телеграф" запитав про це у штучного інтелекту ChatGPT. Нейромережа відразу наголосила, що ці розрахунки мають приблизний характер.

Штучний інтелект зазначив що критерії комфортного життя можуть відрізнятись. Проте для нормального проживання в місті потрібно від 30 до 45 тисяч гривень.

"Якщо говорити про одну дорослу людину, яка живе сама, орендує окреме житло і хоче не просто виживати, а нормально жити, я б у 2026 році назвала мінімальним комфортним доходом приблизно 35–40 тисяч грн на місяць після податків. А от 30 тисяч грн — це вже радше рівень "можна впоратися, але доведеться стежити за витратами". Нижче 25–27 тис. грн, на мою думку, самостійне життя з орендою без постійної економії стає дуже складним. Тобто 35 тисяч — це нижня межа, а 40 тисяч — уже значно спокійніший варіант", — йдеться у відповіді нейромережі.

Водночас ШІ наголосив, що є один важливий нюанс. А саме місто проживання.

"Наприклад, у Києві медіанна оренда однокімнатної квартири на кінець липня 2026 року становила близько 19 тисяч грн. Тому для Києва я б уже говорила про 40–45 тисяч грн чистими як більш реалістичний мінімум. У Львові ситуація ще дорожча: медіанна оренда 1-кімнатної — близько 22,5 тисячі грн. Тут для самостійного життя без постійного рахування кожної гривні я б орієнтувалася на понад 45 тисяч грн. А от у меншому місті, де 1-кімнатну можна знайти за 8–10 тисяч, 30–35 тисяч грн може бути цілком достатньо", — пояснила свої розмірковування нейромережа.

Також зазначається, що розрахунки не орієнтовані на прожитковий мінімум в Україні. І для цього є кілька підстав.

"Офіційний прожитковий мінімум для працездатної людини у 2026 році — 3 328 грн, а мінімальна зарплата — 8 647 грн. Очевидно, що людина, яка сама орендує житло, харчується якісно, користується транспортом і хоч іноді ходить у кіно/кафе, на ці суми нормально жити не може. І навіть реальні побутові витрати людей це підтверджують: у дискусіях українців за 2026 рік сім'ї називають близько 17–20 тисяч грн лише на продукти та побутові покупки для кількох людей" — вказав ChatGPT.

Нейромережа представила умовну шкалу заробітку у 2026 році. Зокрема:

20–25 тисяч грн — виживання/дуже жорстка економія при самостійній оренді.

— виживання/дуже жорстка економія при самостійній оренді. 25–30 тисяч грн — можна жити, але доведеться постійно контролювати бюджет і відмовляти собі в частині побажань.

— можна жити, але доведеться постійно контролювати бюджет і відмовляти собі в частині побажань. 30–35 тисяч грн — більш-менш нормальне життя у недорогому місті.

— більш-менш нормальне життя у недорогому місті. 35–40 тисяч грн — орієнтир для "нормального" життя в Україні, якщо хочеться і нормально їсти, і винаймати житло, і мати дозвілля, і хоча б трохи відкладати.

— орієнтир для "нормального" життя в Україні, якщо хочеться і нормально їсти, і винаймати житло, і мати дозвілля, і хоча б трохи відкладати. 40–45+ тисяч грн — вже можна почуватися значно спокійніше.

— вже можна почуватися значно спокійніше. 50+ тисяч грн — це вже рівень, коли оренда та базові витрати не з'їдають майже весь дохід, і можна регулярно відкладати на відпустку, великі покупки чи фінансову подушку.

Таблиця витрат на думку ШІ

"Тож якщо треба назвати одну цифру — я б сказала: 35 тисяч грн чистими на місяць. Це, на мою думку, той мінімум, нижче якого самостійне життя з орендою у 2026 році вже дуже швидко перетворюється на постійну економію. Для Києва я б підняла планку до 40–45 тисяч грн" — резюмував штучний інтелект.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вартість отримання паспорта зросла у 2026 році. Виросли ціни також на отримання посвідчення особи для виїзду за кордон та посвідки на проживання.