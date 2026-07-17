"Львівський" проти "Квас Тарас": який популярний напій виявився справжнім, а де зекономили

Один напій отримав найвищу оцінку — він випередив інший одразу за кількома критеріями

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Попри популярність домашніх напоїв, квас залишається одним із найулюбленіших варіантів, щоб освіжитися у спеку. Його купують для окрошки, п’ють просто холодним або беруть із собою у спекотні дні. Однак за схожою назвою та смаком може приховуватися зовсім різний склад.

Особливо популярні у магазинах два види квасу — "Львівський" та "Квас Тарас". "Телеграф" вирішив порівняти їхній склад і з’ясувати, який напій ближчий до традиційного квасу, а де виробники могли спростити технологію.

Для аналізу взяли класичні варіанти напоїв об’ємом 2 літри. Виявилося, що перевагу отримав "Львівський", і на це є кілька причин:

"Львівський" виготовляють за технологією подвійного бродіння. У його складі є не лише дріжджі, а й молочнокислі бактерії. Саме вони формують характерний смак квасу з легкою кислинкою, тоді як у "Квас Тарас" вказані лише дріжджі.

У його складі є не лише дріжджі, а й молочнокислі бактерії. Саме вони формують характерний смак квасу з легкою кислинкою, тоді як у "Квас Тарас" вказані лише дріжджі. Основа "Львівського" ближча до традиційної. Для нього використовують житнє борошно, ферментований житній та ячмінний солод, які додають напою хлібний аромат і насичений смак. У "Квас Тарас" також є зернові компоненти, але технологія виробництва простіша.

Для нього використовують житнє борошно, ферментований житній та ячмінний солод, які додають напою хлібний аромат і насичений смак. У "Квас Тарас" також є зернові компоненти, але технологія виробництва простіша. У "Квас Тарас" смак частково коригують додатковими компонентами. Через відсутність молочнокислого бродіння для регулювання кислотності використовують лимонну кислоту. Також у складі може бути глюкозно-фруктозний сироп або цукор, залежно від партії.

Склад "Львівський квас" та "Квас Тарас". Фото: "Телеграф"

Водночас обидва напої не містять агресивних консервантів, а їхні склади загалом відповідають вимогам безпеки. Різниця лише в тому, що "Львівський" виявився ближчим до класичного квасу за способом приготування, а "Квас Тарас" — більш промисловим варіантом для масового споживання.

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