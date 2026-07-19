На улюблених туфлях тріснула підошва? Її можна врятувати за однієї умови

Майстер пояснив, на що варто звернути увагу перш, ніж йти у ремонт

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Не рідкість, коли під час носіння на взутті тріскається підошва. І у цей момент чимало людей побіжить у майстерню, щоб заклеїти тріщину.

Та це можна зробити не завжди. Як пояснив "Телеграфу" досвідчений швець із Полтави Микола Фокін, потрібно звернути увагу на важливу деталь. Більше детально про те, чи дійсно дороге взуття краще за дешеве і коли варто нести його у ремонт, читайте у матеріалі Брендове взуття за $200 часто гірше за дешевше: несподівані зізнання шевця

Відремонтувати підошву з тріщиною можна лише, якщо вона не глибока.

"Якщо тріщина неглибока, то підошву можна відновити: сточити поверхню й наклеїти щільний матеріал. Це зупинить подальше руйнування", — пояснює майстер.

Але якщо тріщина пішла на всю висоту підошви, то краще за ремонт не братися.

Зауважимо, що Микола Фокін також пояснив, що нести взуття до шевця варто тоді, коли вже виникла проблема, а не у якості профілактичних заходів. А для ремонту майстри використовують сучасні засоби, зокрема й 3D-принтер.

Нагадаємо, раніше ми писали, як швидко і якісно почистити літнє взуття.